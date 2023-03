(ha/ds). Seit dem 24. März gibt es wieder jede Menge Nervenkitzel, Glücksmomente und Genusserlebnisse. Nach 110 Tagen Winterpause startet der Frühlingsdom in die neue Volksfestsaison und wartet mit vielen Highlights für die ganze Familie auf. Dazu zählen drei Attraktions-Neuheiten und Bummels Geburtstagsfeier, zu der er viele seiner Freunde eingeladen hat. Am Osterwochenende werden tolle Preise verlost – unter anderem die begehrten DOM-Freikartenpakete im Wert von 200 Euro.

Für 30 Tage verwandelt sich das Heiligengeistfeld in eine abwechslungsreiche Abenteuerwelt für Groß und Klein.

Veranstaltet wird der DOM durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Als neue Wirtschaftssenatorin eröffnete Melanie Leonhard den Frühlingsdom am 24. März um 15 Uhr vor dem Rock & Rollercoaster.

Für die Schausteller ist der Start in die neue Saison immer etwas ganz Besonderes. „Die Aufbruchstimmung nach der langen Winterpause ist für uns alle immer wieder großartig. Wir freuen uns auf die Kollegen, die DOM-Besucher und auf die einzigartige Atmosphäre in Hamburg. Der Hamburger DOM ist für uns ein zu Hause. Das gibt es so auf keinem anderen Volksfest“, beschreibt Sascha Belli, 1. Vorsitzender des Landesverbandes des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg e.V., die Einzigartigkeit und ergänzt: „Mit großer Vorfreude erwarten wir Bummels Geburtstagparade. Das wird ein tolles Event, das in Erinnerung bleibt.“ Außerdem wird die Neuauflage des DOM-Teddy sehnsüchtig von Sammlern und DOM-Fans erwartet. „Nach 2020 präsentieren wir in diesem Jahr endlich den neuen

DOM-Bären. Wir freuen uns, dass wir nach der coronabedingten Pause mit der Tradition fortfahren können“, verkündet Sascha Belli.

DIE DOM-NEUHEITEN

Unter dem Motto: „Wir machen Helden aus euch!“ begeistert Heroes die großen und kleinen Besucher gleichermaßen. Wer schon immer mal wie ein Superheld durch die Lüfte fliegen wollte, steigt in das Rundfahrgeschäft Heroes ein und erlebt eine ganz persönliche Heldenfahrt ohne Überschläge. Die 18 Gondeln erreichen bei vollem Ausschwung einen 90°Grad-Winkel und beschleunigen mit bis zu 4g. Kinder ab 1,20 Meter Körpergröße können schon ohne Begleitung zum Superhelden werden. Der Frühlingsdom ist für das Laufgeschäft Hotel Edelweiss nach seinem Komplettumbau erst die zweite Station. Auf drei Etagen gibt es viel Neues zu entdecken und erleben. In einem der Simulationsräume – der Wäschekammer – wird es sogar richtig abenteuerlich: Lawinengefahr, schnell zum Notaufzug! Wohin geht’s? Nach oben? Nach unten? Die Besucher werden es erleben. Aber auch Klassiker wie die Wackelbrücke oder der drehende Tunnel fehlen im Hotel Edelweiss nicht.

Das zweistöckige, 14 Meter hohe Nostalgie-Etagenkarussell The Grand Carousel ist ein imposanter Neubau und feierte erst im Winter 2022 Premiere. Mit viel Liebe zum Detail ist das größte transportable Etagenkarussell eine Hommage an seine historischen Vorgänger. Eine Fahrt mit den schönen, verzierten Gondeln, Pferden und Kutschenwagen lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Eine geschwungene Treppe führt in den zweiten Stock, dort befindet sich die zweite Hälfte der insgesamt 62 Sitzplätze.

Oster-Aktion: Am 9. und 10. April sind der Osterhase und das DOM-Glücksrad im Einsatz. Jeweils von 15 – 17 Uhr gibt es mit dem richtigen Schwung viele tolle Überraschungen wie einen DOM-Teddy, Süßigkeiten oder Fahrchips zu gewinnen. Als besonderes Highlight wird an beiden Tagen pro Stunde ein Gutscheinheft im Wert von je 200 Euro für den Frühlingsdom verlost. Außerdem gibt es eine dicke Umarmung vom Osterhasen – natürlich inklusive Selfies.

Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jahren.

• Feuerwerk: Im Frühling finden drei Feuerwerke statt. Gezündet werden die spektakulären Licht- und Farbeffekte am Eröffnungs-Freitag (24. März), am 14. April und am letzten Frühlingsdom-Freitag (21. April) jeweils um 22.30 Uhr. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.