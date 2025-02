(mr). „Wir kommen zur Ruhe und machen drehfertig“, sagt eine kräftige Stimme vor dem Eingang am Marienkrankenhaus. Wenig später heißt es: „Und Ruhe, bitte. Wir drehen!“ Die beiden Schauspieler Lisa Maria Potthoff und Herbert Knaup kommen aus dem Krankenhaus und steigen in ein Auto. Nach einem kurzen Dialog beider Darsteller heißt es: „Danke, Aus!“ Es sind Filmarbeiten für die Krimireihe „Sarah Kohr“ (ZDF), die aktuell in Hamburg entsteht und den Arbeitstitel „Brüder“ hat.

Lisa Maria Potthoff als

Kriminalhauptkommissarin

Sarah Kohr und Herbert

Knaup als Staatsanwalt

Anton Mehringer.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei eiskaltem frischem Wind steht das Filmteam am Außenset bereit und macht mehrere Aufnahmen rund ums Marienkrankenhaus, welches später als „Klinikum Hamburg“ zu sehen sein wird. Hauptdarstellerin Lisa Maria Potthoff (spielt Sarah Kohr) muss sich zwischendurch mehrmals mit einer Wärmflasche aufwärmen. Auch das übrige Filmteam ist warm angezogen: Mützen, Schals, Handschuhe und warme Wollsocken gehören zur Dienstkleidung.

Zum Inhalt teilt das ZDF mit: Sarah Kohr verfolgt einen Mann, dem sie vor Jahren ein Zeugenschutz-Programm ermöglicht hat. Nils Köppke (Steve Windolf) sagte damals gegen seinen Bruder Sven (Jakob Diehl) aus, der ihm für den Verrat Rache schwor. Warum riskiert der ehemalige Kronzeuge die Rückkehr nach Hamburg? Laut Gefängnisärztin Dr. Alicia Bauer (Jasmin Gerat) hat Sven nicht mehr lange zu leben und wurde vorzeitig aus der Haft entlassen. Könnten sich die Brüder wieder vertragen haben und erneut auf Raubzüge gehen? Sarah versucht den Einbruch in ein Museum zu verhindern, doch auf der Flucht nehmen die Täter sie als Geisel.

In weiteren Rollen spielen Herbert Knaup, Corinna Kirchhoff, Martin Wuttke, Boži Kocevski, Julius Nitschkoff, Lieselotte Voß und andere. Kirsten Laser übernimmt die Regie, das Drehbuch stammt erneut von Timo Berndt. Es produziert die film gmbh, Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven, München. Christian Cloos ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Während des Drehs muss das Filmteam mehrfach die Arbeit unterbrechen. Grund: „echte“ Einsätze gehen vor…

Einen genauen Sendetermin für die Episode „Brüder“ gibt es noch nicht.

Das Marienkrankenhaus. Vor dem

Haupteingang hat sich das Filmteam

von „Sarah Kohr“ ein Außenset

aufgebaut. Auch der Rettungswagen

gehört zum Filmteam. Fotos: FoTe Press