(ha). Hamburg saniert seine Straßeninfrastruktur ganzheitlich für alle Verkehrsteilnehmer:innen und bringt die Verkehrsanlagen auf den neuesten Stand. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) beginnt am 29. Mai 2025 mit der umfassenden Sanierung der Elbgaustraße in Hamburg. Auf einer Länge von 1,8 Kilometern – zwischen Farnhornweg und Niekampsweg/Furtweg – wird die Straße grundlegend und umfassend modernisiert: Die Kfz-Fahrbahn wird erneuert, die Geh- und Radwege werden ausgebaut und die Bushaltestellen vergrößert sowie der öffentliche Raum barrierefrei gestaltet. Ziel ist es, die Elbgaustraße leistungsfähig und sicher für den Kfz-Verkehr zu halten und Fuß- und Radwege sowie die Aufenthaltsflächen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu modernisieren. Die Fahrbahnen weisen zum Teil Risse und stärkere Beschädigungen auf, die Rad- und Fußwege sind in schlechtem Zustand (siehe auch Fotos anbei). Um Einschränkungen und die Bauzeit zu verkürzen, wird koordiniert in zwei Abschnitten gleichzeitig gearbeitet.

Die Bauarbeiten beginnen am 29. Mai 2025 und sollen bis Mai 2027 abgeschlossen sein. Die laufenden Vorarbeiten der Hamburger Energienetze (HNE) – darunter die Erneuerung der Versorgungsleitungen und die Verlegung neuer Stromkabel für die Anlieger – dauern voraussichtlich noch bis Ende August 2025 an.

Von der Modernisierung der Elbgaustraße sollen alle Verkehrsteilnehmer:innen gleichermaßen profitieren: Der Ausbau der Radroute 18 (vordem Veloroute 14) soll eine zügige, sichere Verbindung im Hamburger Westen ermöglichen, die Infrastruktur für Fußgänger:innen sowie mobilitätseingeschränkte Personen soll ebenso stärker berücksichtigt werden wie die Verbesserung der Aufenthaltsflächen des ÖPNV: Die Bushaltestellen erhalten verlängerte Haltebereiche und größere Warteflächen, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. So wird umweltfreundliche Mobilität attraktiver und komfortabler – ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Verkehrswende. Die Fahrbahn wird grundlegend saniert, um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit für den Kfz-Verkehr langfristig zu gewährleisten. Darüber hinaus werden sämtliche Ampelmasten sowie die zugehörige Signalsteuerung erneuert, um die Technik auf den neuesten Stand zu bringen.

Geplant sind darüber hinaus unter anderem zwei zusätzliche Ampelquerungen, die kürzere Wege für den Rad- und Fußverkehr ermöglichen, eine moderne öffentliche Beleuchtung sowie eine übersichtlichere und sicherere Verkehrsführung für Radfahrende an Kreuzungen. Viele Vorschläge von Anwohner:innen und weiteren Teilnehmenden aus den Beteiligungsverfahren im Jahr 2021 wurden in die Planung aufgenommen und werden jetzt auch umgesetzt. Für Radfahrende gibt es künftig eigene Ampelsignale. Der Erhalt der vorhandenen Bäume hatte in der Planung hohe Priorität. 28 Baumfällungen lassen sich zwar nicht vermeiden, diese werden aber mit 39 Neupflanzungen kompensiert, sodass eine positive Bilanz beim Baumbestand entsteht.

Bauablauf und Verkehrsführung

Um die Bauzeit zu verkürzen, wird in zwei Abschnitten gleichzeitig gearbeitet. Die erste Bauphase läuft von Mai bis Dezember 2025 und betrifft folgende Abschnitte:

Südlicher Abschnitt: Farnhornweg bis Lüttkamp/Langbargheide

Nördlicher Abschnitt: Redingskamp bis Niekampsweg/Furtweg

Der Kfz-Verkehr wird in dieser Zeit einspurig Richtung Lurup (Südwesten) an den Baufeldern vorbeigeführt. In Richtung Eidelstedt (Nordosten) wird eine Umleitung über Farnhornweg, Schnackenburgallee, Reichsbahnstraße und Kieler Straße eingerichtet. Fußgänger:innen können das Baufeld barrierefrei umgehen, Radfahrende werden teilweise über Nebenstraßen geführt.

Ab Sommer 2026 kann es vereinzelt zu kürzeren Vollsperrungen kommen, über die der LSBG rechtzeitig informiert.

ÖPNV-Änderungen

Betroffen sind die Buslinien 21, 184, 186, 284, 384, 392 und 603. Diese werden in Richtung Norden (stadteinwärts) über alternative Routen geleitet. Die Linie 186 nutzt eine Umleitungsstrecke in Nähe ihres regulären Linienwegs. Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten und sich unter www.hvv.de zu informieren.

Umfassende Informationen für Anwohnende und Interessierte

Alle im weiträumigen Umfeld der Elbgaustraße ansässigen Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen werden rechtzeitig über die anstehenden Bauarbeiten durch eine Anliegerinformation informiert.

Detaillierte Informationen zu den Bauphasen, Umleitungen und Änderungen im ÖPNV gibt es auf der Projektwebsite des LSBG unter Elbgaustraße.

Dort können sich Interessierte auch für den Newsletter anmelden. Ein erstes Baustellen-Update erscheint Ende Juni 2025.