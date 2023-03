HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

(mr). Ben Zucker wurde mit Titeln wie „Na und?“, „Was für eine geile Zeit“ und „Der Sonne entgegen“ bekannt und ist seitdem im deutschen Schlagerbuisness gar nicht mehr weg zu denken. Nun ist Ben Zucker, der in Timmendorf in Schleswig-Holstein wohnt, zurück mit einem grandiosen Best-of Album. “Was wir haben, ist für immer” heißt das neue Album, welches er im vergangenen Jahr 2022 veröffentlicht hat ⎼ und blickt zurück auf den Erfolg der letzten fünf Jahre.

In einem Pressetext bezüglich seines neuen Albums heißt es: Was andere in einer jahrzehntelangen Karriere langsam erarbeiten, schafft der Sänger und Songwriter Ben Zucker in nur 5 Jahren: Seit seinem Debütalbum „Na und?!“ im Jahr 2017 erreicht er gleich mehrfach die Nummer 1 in den offiziellen deutschen Albumcharts, verzeichnet bis dato bereits über 750.000 verkaufte Tonträger, generiert mehr als 480 Millionen Streams und verkauft mit seinen gefeierten Konzerten Arenen im ganzen Land aus. Zum 5-jährigen Jubiläum seines beispiellosen Erfolgskurses veröffentlicht der Ausnahmesänger mit der Reibeisenstimme nun das Album „Was wir haben, ist für immer“, das die größten Hits seiner bisherigen Veröffentlichungen in neuen Versionen zusammenfasst und durch 5 ganz neue Songs ergänzt. Ein Album, das absolute Energie, Lebensfreude und einen Hit nach dem anderen garantiert!

„Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam so viele Höhen und Tiefen erlebt. Bei so vielen Konzerten zusammen abgefeiert. Gelacht, geweint und einfach nur abgerissen. Dafür möchte ich mich bei all meinen Fans bedanken und ich freue mich schon jetzt so extrem auf die nächsten 5 gemeinsamen Jahre!“, verspricht Ben Zucker.

Zusätzlich zur CD wird es auch ein Fotobuch zum Album geben, das persönliche Einblicke in die letzten 5 Jahre Ben Zucker gewährt und die bisherigen gemeinsamen Erinnerungen für alle Fans zusammenfasst.

