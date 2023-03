(ha). Bereits am Freitagvormittag hat ein bislang unbekannter Täter in Lohbrügge einen Kiosk überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der Täter den Kiosk und gab zunächst vor, eine Schachtel Zigaretten kaufen zu wollen. Als der Verkäufer (59) ihm diese übergeben wollte, drohte der Mann ihm mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld und weiteren Zigarettenschachteln.

Anstatt das Geforderte zu übergeben, bewaffnete sich der Verkäufer jedoch ebenfalls mit einem Messer sowie einem Barhocker, woraufhin der Täter den Kiosk fluchtartig verließ, ohne Raubgut erlangt zu haben. Der Räuber flüchtete zu Fuß entlang der Lohbrügger Landstraße in Richtung der Straße An der Bergkoppel. Hierbei wurde er von einem zweiten Mann, mutmaßlich einem Mittäter, begleitet.

Der Verkäufer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: 175 bis 185 Zentimeter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Steppjacke, dunkler Hose, schwarzer Wollmütze, grauen Handschuhen (eventuell Arbeitshandschuhe) und dunklen Turnschuhen mit hellen Schnürsenkeln, trug eine grüne FFP2-Maske.

Sein mutmaßlicher Mittäter wird folgendermaßen beschrieben: Ebenfalls etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, 21 bis 36 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Figur, kurze, an den Seiten ausrasierte Haare.

Die Ermittlungen werden bei dem für die Region Bergedorf zuständigen Raubdezernat (LKA 173) geführt und dauern an. Hinweise bitte unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.

Seit 2008 wird die Hamburger Allgemeine Rundschau im handlichen Magazin-Format (DIN A4) herausgegeben. An dieser Stelle sehen Sie eine Auswahl an Titelseiten.