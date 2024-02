(ha). Jährlich wird eine neue besondere und gefährdete Tierart durch die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) ausgewählt, die ein ganzes Jahr im Fokus steht und über deren weltweite Bedrohung aufmerksam gemacht wird. In der Vergangenheit konnten durch die Kampagne des Jahreszootieres beispielsweise wichtige Projekte für den Erhalt von Rotohraras in Bolivien, Scharnierschildkröten in Kambodscha oder Java-Pustelschweine in Indonesien realisiert werden. Bei den Bemühungen, die gesteckten Ziele für die im Fokus stehenden Arten zu erreichen, wird die ZGAP von ihren Partnern der Gemeinschaft der Zooförderer (GdZ), der Deutschen Tierpark-Gesellschaft (DTG) und dem Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) unterstützt. Hagenbeck ist festes Mitglied des VdZ und engagiert sich somit bei diversen zoologischen Projekten. Zudem ist die Hagenbeck Stiftung Platinförderer der Kampagne „Zootier des Jahres“ und unterstützt Schutzmaßnahmen und Bildungsprojekte.

Da die Bestände vieler Geckoarten akut gefährdet sind und immer weiter abnehmen, sollen die Geckos nun ein Jahr lang im Rampenlicht stehen. „Hagenbeck begrüßt die Auswahl dieser gefährdeten Tierart der diesjährigen Kampagne und ist stolz im Tropen-Aquarium selbst verschiedene Gekoarten zu beherbergen und die kleinen Reptilien den Besuchern näher bringen zu können“, sagt Dr. Guido Westhoff, Zoologischer Direktor des Tierpark Hagenbeck.

Die sehr artenreiche Familie der Geckos gehört zu einer der vier großen Gruppen der Reptilien, den Schuppenkriechtieren und zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit und bei einigen Arten vorkommenden, phänomenalen Haftkraft der Füße aus. Die meisten Geckoarten leben in tropischen Gebieten, so wie auch die Arten, welche im Tropen-Aquarium des Tierpark Hagenbeck leben. Insgesamt vier verschiedene Geckoarten können sich zwischen Felsen und Pflanzen in der großen Tropenhalle frei bewegen und zurückziehen. Die bei Hagenbeck lebenden Geckoarten wie beispielsweise der Madagaskar-Taggecko, der Madagaskar-Plattschwanzgecko oder der Tokeh sind weltweit nicht als gefährdete Arten gelistet, leisten jedoch einen Bildungsbeitrag und machen auf die Familie der schutzbedürftigen Geckos aufmerksam.