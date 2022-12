(ha/np). Kostenexplosionen in Geschäften, an der Tankstelle und beispielsweise in Lebensmittelläden. Auch die Hamburgerinnen und Hamburger merken es, dass sich seit Monaten die Preise für Gegenstände des täglichen Bedarfs erhöht haben. Aber auch Geschäftsleute sind von Kostenerhöhungen betroffen.

Ab dem 1. Februar 2023 wird die Hamburg Port Authority (HPA) die Hafennutzungsentgelte um fünf Prozent steigern. Von dieser Anpassung ausgenommen sind Barkassen und Tagesausflugsschiffe. Mit einem Verzicht auf eine Erhöhung der Entgelte wird die schwierige Situation der Fahrgastschiffe aufgrund der Nachwirkung der Corona-Pandemie besonders gewürdigt.

Friedrich Stuhrmann, Chief Commercial Officer der HPA, sagt: „Die zuletzt sehr hohe Inflation von bis zu zehn Prozent betrifft auch uns und unsere Kosten. Um auch weiterhin den Ausbauzustand des Hafens zu erhalten, müssen wir daher unsere Preise anpassen. Dabei war es uns wichtig, bei der Erhöhung mit Augenmaß vorzugehen. Mit einer Erhöhung von fünf Prozent liegen wir sehr deutlich unter der Inflation.“

