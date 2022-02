(ha). Am Donnerstagabend (3. Februar 2022) hat ein bislang unbekannter Täter im Hamburger Stadtteil Wandsbek eine junge Frau in sexueller Weise attackiert. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 17-Jährige zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als der Unbekannte sich ihr genähert hat. Er soll sie plötzlich festgehalten und unsittlich berührt haben. Die junge Frau wehrte sich und schrie laut. Der Täter soll letztlich von ihr abgelassen haben und in Richtung Birtstraße geflüchtet sein. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Die Anzeigenerstattung erfolgte verspätet, sodass keine Fahndungsmaßnahmen mehr durchgeführt werden konnten.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und hatte eine weit ins Gesicht gezogene Kapuze. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweis auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Julia Engelmann: Glücksverkatert

(ha). Sie ist Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin, sechsfache SPIEGEL-Besteller Autorin und die Stimme ihrer Generation. Weit über 170.000 Besucher konnte sie bereits mit ihrem „engelmannschen“ Wortzauber sprichwörtlich in den Bann ziehen. 2022 kommt die 29-jährige Vollzeitpoetin mit neuer Poesie und Musik unter dem Titel „Glücksverkatert“ auf große Live-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aufgrund der großen Ticketnachfrage wird der Tourplan um zwei weitere Termine erweitert. Die Zusatzshows sind für den 02. Mai im Bremer Metropol Theater und am 31. Mai in der Hamburger Laeiszhalle geplant.

Die in Elmshorn geborene Wortakrobatin ist ein absolutes Multitalent. Sie ist Dichterin, Musikerin und Schauspielerin. Ihr Gedicht „Eines Tages, Baby“ bezeichnet sie als den „Urknall“ ihrer Karriere -Anfang 2014 wurde das Video ihres Auftritts beim „Bielefelder Hörsaal-Slam“ mit ihrem Gedicht innerhalb von 2 Wochen rund 5 Mio. Mal auf YouTube geklickt – bis heute über 13 Millionen Mal. 2012 begann sie ihr Psychologiestudium, welches sie nach einigen Semestern „erfolgreich abbrach“, um sich voll und ganz dem Schreiben zu widmen. Sie schrieb mehrere Lyrik-Bestseller, die allesamt auf der Spiegel-Bestseller-Liste landeten. Ihre Bücher illustriert sie selbst und auch all ihre Hörbücher wurden persönlich von ihr eingesprochen. 2015 begann sie – mit selbstgebasteltem Bühnenbild, einer Gitarre und ihren Eltern – durch den deutschsprachigen Raum zu touren. 2017 erschien mit „Poesiealbum“ ihr erstes Musikalbum, welches direkt auf Platz 9 der deutschen Albumcharts einstieg und ihr eine Echonominierung einbrachte. Von dort an war Julia mit Band unterwegs, spielte auf verschiedenen Festivals, mehrere ausverkaufte Touren – bis heute waren über 170.000 Menschen auf ihren Live-Konzerten. Im November 2021 veröffentlichte Julia mit „Lass mal an uns selber glauben: Meine schönsten Gedichte“ ihr neuestes Buch. Dieser Band versammelt die schönsten Gedichte aus ihren ersten sechs Poetry-Büchern und beinhaltet sechs ganz neue Texte.

Am 30.05.2022 tritt Julia Engelmann in der Laeiszhalle in Hamburg auf. Einen Tag später (31.05.2022) gibt sie – ebenfalls in der Laeiszhalle in Hamburg – ihren Tourabschluss.

