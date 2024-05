(ha). Heute haben Kultursenator Carsten Brosda, Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer sowie die Initiatorin und der Initiator der Benennung, Vivian Hecker vom Hamburger Abendblatt und Robert Eberhardt von der Buchhandlung Felix Jud, die neue Karl-Lagerfeld-Promenade in der Hamburger Neustadt eingeweiht. Fünf Jahre nach Karl Lagerfelds Tod trägt ein zirka 150 Meter langer Abschnitt des Fuß- und Wanderwegs am Alsterfleet nun den Namen des weltbekannten Modeschöpfers. Mit der neuen Karl- Lagerfeld-Promenade in unmittelbarer Nähe zum Modehaus Chanel würdigt Hamburg das Lebenswerk des Designers und seine Verbindung zur Hansestadt.

Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Der unverkennbare Stil und Habitus des Designers Karl Lagerfeld machten ihn zu einem Taktgeber der internationalen Modewelt. Obwohl er seine Geburtsstadt Hamburg bereits in den 1950er Jahren verließ, ist sein Wirken sowie die Erinnerung an den Künstler in unserer Stadt sehr lebendig. Von der großartigen Ausstellung ‚Feuerbachs Musen‘ in der Hamburger Kunsthalle, die 2014 unbekannte Fotografien Lagerfelds gemeinsam mit den Gemälden von Anselm Feuerbach zeigte, bis zur eindrucksvollen Schau des Modehauses Chanel 2017 in der Elbphilharmonie: Lagerfelds künstlerischer Geist hat auch in der Hansestadt Spuren hinterlassen – nun auch in Form einer Promenade.“

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte sagt: „Karl Lagerfeld hat bisweilen durchaus mit Distanz auf seine Heimatstadt geblickt, trotzdem gehörte Hamburg zu ihm wie Sonnenbrille und streng getragener Zopf. Als Chefdesigner von Chanel hat Lagerfeld die Modewelt revolutioniert. Mit der neuen Promenade in unmittelbarer Nähe zur Chanel Boutique am Neuen Wall ehren wir sein außergewöhnliches Lebenswerk.“

Karl Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren und erlangte als kreativer Kopf der Modewelt internationale Berühmtheit. Der Hamburger kreierte Mode unter seinem eigenen Namen und war unter anderem für die Modehäuser Chloé und Fendi tätig, bis er in den 1980er Jahren Chefdesigner des französischen Modehauses Chanel wurde. Der Modedesigner blieb bis zu seinem Tod 2019 in Paris mit Hamburg verbunden.

Der Bezirk Mitte hatte auf Vorschlag der Initiatoren beantragt, den Abschnitt des Alsterwanderwegs in direkter Nachbarschaft zum Neuen Wall nach Karl Lagerfeld zu benennen. Die Senatskommission zur Benennung von Verkehrsflächen ist diesem Vorschlag im April 2024 gefolgt. Mit Aufstellen der Straßenschilder ist die Benennung nun auch im Straßenbild für alle sichtbar.