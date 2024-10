(ha). „Der erste Schuss der Saison 2025 ist am Kalkberg bereits gefallen“, sagt Karl-May-Chefin Ute Thienel. „Und zwar der Startschuss für den Vorverkauf unserer 72. Spielzeit!“ Ab sofort hat der Ticket-Shop der Karl-May-Spiele für den kommenden Sommer geöffnet. Wer sich Eintrittskarten für die neue Inszenierung „Halbblut“ sichern möchte, kann auf www.karl-may-spiele.de seine Lieblingsplätze aussuchen. „In der neuen Inszenierung wird Old Shatterhand an Winnetous Seite zurückkehren“, kündigt die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH an. „Wir erzählen eine sehr spannende Geschichte, in der es um eine geheime Goldader geht – und um einen jungen Krieger, der als Halbblut zwischen zwei Welten gefangen ist.“

Ute Thienel: „Ein Besuch am Kalkberg gehört für viele Familien zu einem tollen Sommer – und auf dieses Erlebnis soll möglichst niemand verzichten müssen.“ Wer die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4 Euro pro Bestellung sparen möchte, lässt sich die Tickets nicht per Post zuschicken, sondern wählt die kostenlosen und bequemen Optionen print@home oder mobile ticket.

72. Karl-May-Spielzeit seit der Gründung im Jahr 1952

Seit 1952 werden die Geschichten aus der Traumwelt des Autoren Karl May am Kalkberg aufgeführt. Zuletzt erlebten die Spiele den zehnten Besucherrekord in Folge: 445.298 Gäste sahen „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“. Die Saison 2025 läuft vom 28. Juni bis zum 7. September. Gespielt wird donnerstags bis samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Die Premiere startet am 28. Juni um 20.30 Uhr. Die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou spielt zum fünften Mal Deutschlands größter Musicalstar Alexander Klaws. Die Regie liegt zum dritten Mal in den Händen von Nicolas König, der seit Jahrzehnten ein Publikumsliebling am Kalkberg ist.

Wichtige Änderung: „Eine Stadt spielt Karl May“ am ZWEITEN August-Samstag

Eine wichtige Änderung betrifft die Aktion „Eine Stadt spielt Karl May“, bei der sich die Bad Segeberger Innenstadt in eine fantasievolle Wildwest-Mainstreet voller Country-Stimmung und Musik verwandelt. Ab 2025 findet diese Veranstaltung, bei der das Karl-May-Ensemble eine große Autogrammstunde in der Fußgängerzone gibt, jeweils am zweiten Sonnabend im August statt: Diesmal wird es der 9. August 2025 sein. Wer seinen Besuch der „Halbblut“-Vorstellung am Kalkberg mit diesem beliebten Termin kombinieren möchte, sollte die Neuregelung unbedingt bei der Buchung beachten. Bislang wurde „Eine Stadt spielt Karl May“ stets am ersten August-Wochenende gefeiert. Grund für diese Änderung ist eine Entzerrung des Terminkalenders der Karl-May-Spiele.

Das große Kinderfest der Karl-May-Spiele erlebt seine nächste Ausgabe am Sonntag, 20. Juli 2025. Dutzende von kostenlos nutzbaren Attraktionen laden Familien zu einem fröhlichen Vormittag von 10 bis 14 Uhr rund um das Freilichttheater am Kalkberg ein. Auch hier besteht die Gelegenheit, die Schauspieler im Rahmen einer Autogrammstunde im Indian Village persönlich zu treffen.

Die Story von „Halbblut“:

Viele Monde lang waren Winnetou und Old Shatterhand auf ihrer Suche nach dem Mörder Santer getrennt – doch nun reiten die Blutsbrüder endlich wieder Seite an Seite. Ihr Weg führt sie mitten hinein in ein neues Abenteuer: Im Firwood Camp, einem Eisenbahnerlager inmitten der Jagdgründe der Comanchen, scheinen dunkle Mächte ihr Unwesen zu treiben. Mysteriöse Feuer lodern zwischen den Felsen, wie von Geisterhand gezündete Explosionen erschüttern die einsame Baustelle am Rocky Ground, ein Zug entgleist.

Was niemand ahnt: Der kaltherzige Häuptling Tokvi-Kava („Schwarzer Mustang“) hat seinen Enkel in das Camp eingeschleust. Das Halbblut Ik Senanda („Böse Schlange“) ist der Sohn einer Comanchin und eines Weißen – ein Mann zwischen zwei Welten. Aber steckt wirklich dieser junge Krieger hinter den geheimnisvollen Unglücken? Und gibt es die „Bonanza of Hoaka“, eine sagenumwobene Goldader, hoch oben in den Bergen wirklich? Winnetou und Old Shatterhand müssen erkennen, dass sie es nicht mit nur einem teuflischen Gegenspieler zu tun haben, sondern sogar mit zweien…