(mr/ha). Die eine ist eine prominente Schauspielerin, der andere ein bekannter Regisseur – und sie sind Geschwister: Katharina Wackernagel und Jonas Grosch. Das Geschwisterpaar dreht aktuell bei uns in Hamburg die Gaunerinnenkomödie „Gar kein Geld macht auch nicht glücklich“, die fürs ZDF produziert wird. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf die Filmcrew unter anderem an der Wohlwilstraße auf St. Pauli an. Dort macht die TV-Crew Aufnahmen von Katharina Wackernagel und Kollegin Julia Becker. Beide gehen laut Drehbuch mit einem Döner in der Hand die Straße entlang und setzen sich vor einem Dönerladen auf einen Sitz. Am Eingang befindet sich eine Fotobox – es scheint, als ob die beiden Darstellerinnen lustige Fotos in dem Automaten schießen. Julia Becker zückt einen 20-Euro-Schein.

Katharina Wackernagel (links im roten Mantel) und

Julia Becker sitzen auf einem roten Stuhl. Eine TV-Kamera

filmt die beiden Schauspielerinnen.

Zum Inhalt teilt das ZDF mit: Die Halbschwestern Kim (gespielt von Katharina Wackernagel), Lesley (Julia Becker) und Olivia (Sara Fazilat) begehen einen Überfall auf ein Bankschließfach, um den Betrüger Christian Heisinger (Christoph Bach) zu überführen, der Kim die Entwicklung ihres HIV-Impfstoffs gestohlen hat. Doch der Coup misslingt. Als das Schwesterntrio fünf Jahre später wieder aus dem Gefängnis entlassen wird, will Kim ihre Schwestern überreden, es noch einmal zu versuchen – dieses Mal auf einer Investoren-Veranstaltung von Christian Heisingers Firma, der den Impfstoff jetzt ohne Kims Beteiligung auf den Markt bringen will. Doch Kims Schwestern wollen ihr Leben in den Griff bekommen und haben überhaupt keine Lust, sich wieder in Gefahr zu bringen. Als Lesley jedoch herausfindet, dass ihr Imbiss kurz vor der Zwangsvollstreckung steht, scheint der mögliche Geldregen das Risiko wert, und auch Olivia kann nicht beim Nein bleiben. So planen die drei Schwestern im Namen der Gerechtigkeit ihren nächsten Coup.

Julia Becker und Katharina Wackernagel gehen auf

der Wohlwilstraße entlang und essen einen

Döner. Fotos: FoTe Press

In weiteren Rollen spielen Franziska Hartmann, Jacob Matschenz, Marc Hosemann, Milan Peschel, Jan Kampmann, Alexander Khuon, Albrecht Ganskopf, Bärbel Schwarz, Sammy Scheuritzel und andere. Jonas Grosch führt Regie und schrieb das Drehbuch nach einer Geschichte von Maike Rasch. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion Hamburg, Bernd von Fehrn und Lydia-Maria Emrich.

An mehreren Tagen drehte die Filmcrew auch in einer Wohnung an der Gilbertstraße. Auch der „Alte Schwede“ (ein großer Findling) direkt am Elbstrand ist Filmkulisse für die Gaunerinnenkomöide.

Neben Hamburg ist auch Lübeck Drehort für diese Komödie. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.