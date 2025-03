(ha). Im Dezember vergangenen Jahres überfielen mehrere unbekannte Täter einen Mann an dessen Wohnanschrift an der Wrangelkoppel und verletzten ihn hierbei. Das Amtsgericht ordnete nun die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach den Tatverdächtigen an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen klingelten die unbekannten Männer an der Wohnanschrift eines 54-Jährigen und drängten den Bewohner nach Öffnen der Tür unvermittelt ins Innere des Gebäudes. Dort schlugen sie dem Mann mehrfach ins Gesicht und fesselten ihn anschließend im Hausflur. Kurz darauf durchsuchten die gemeinschaftlich agierenden und maskierten Täter das Wohnhaus und entdeckten hierbei einen Tresor, welchen sie gewaltsam öffneten. Aus diesem entwendeten sie Schmuckgegenstände, Bargeld sowie persönliche Gegenstände und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der 54-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Die vom zuständigen Landeskriminalamt (LKA 144) eingeleiteten Ermittlungen führten bisher nicht zur Identifizierung tatverdächtiger Personen. Der Polizei liegen Videoaufnahmen der mutmaßlichen Räuber vor, sodass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern angeordnet hat.

Die tatverdächtigen Personen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger

etwa 175 bis 185 Zentimeter groß

sprach Polnisch

bekleidet mit einer grünen Kapuzenjacke, einer blauen Jeans,

dunklen Schuhen sowie einer roten Basecap

Aufdruck

Tatverdächtiger:

zirka 175 bis 185 Zentimeter groß

sprach Polnisch

bekleidet mit einer dunklen Steppjacke mit Kapuze, einer dunklen

Jogginghose mit weißen Streifen, dunklen Schuhen und einer

dunklen Basecap

Die Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.