(ha). Für den bekannten Liedermacher, Singer und Songwriter Konstantin Wecker ist Kultur ein Menschenrecht. Deshalb starten der Künstler und Meistersinger Konzerte in Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein für Bildung InSight e.V. die Initiative „Kultur für alle“.

Ab sofort gibt es insgesamt 1.700 kostenlose „Sozialtickets“ für die Deutschlandtour „Utopia 2.0“ von Konstantin Wecker, die am 5. Oktober 2023 startet. Und zwar unkompliziert und ohne Bürokratie: Alle Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, müssen nur eine E-Mail an sozialticket@wecker.de schicken und schreiben, dass sie derzeit unter der Armutsgrenze leben und für welches Konzert in welcher Stadt sie ein Sozialticket erhalten wollen (die Armutsgrenze liegt derzeit bei etwa 1.150 Euro im Monat für eine Person, mit einem Kind bei zirka 1.500 und bei Paaren bei zirka 1.600 Euro).

Die ersten 100 Einsender je Tourstadt erhalten dann ein kostenloses Sozialticket zugeschickt – ob Geringverdiener, Alleinerziehende, Arbeitslose, Geflüchtete, Asylbewerber, Deserteure, illegalisierte Menschen ohne Pass, Kranke, Obdachlose, Künstler und Kulturschaffende mit geringem Einkommen. Sollten sich mehr als 100 Menschen bewerben, werden alle weiteren benachrichtigt, dass sie auf eine Warteliste gesetzt werden beziehungsweise haben sie die Möglichkeit, eventuell ein anderes Konzert der Tour zu besuchen.

Weltweit und in Deutschland werden die reichsten Menschen immer reicher und die Armen immer ärmer. Während die Mieten steigen und die Löhne real fallen, besitzen mittlerweile 1 Prozent der Vermögenden in Deutschland bereits 35 Prozent des gesamten Nettogesamtvermögens (vor der Krise waren es erst 22 Prozent). Und damit nicht genug: In diesen schrecklichen Zeiten kriechen die falschen Propheten und Faschisten wieder aus ihren braunen Löchern und predigen Hass und Gewalt. Auch deshalb startet Konstantin Wecker die Initiative „Kultur für alle“.

Der Liedermacher Konstantin Wecker tritt im Rahmen seines neuen Bühnenprogramms „Utopia 2.0 – Wir werden weiter träumen“ am 19. Dezember 2023 in Hamburg auf. Bei „Utopia 2.0“ handelt es sich um eine Weiterentwicklung seines äußerst beliebten Bühnenprogrammes „Utopia“ mit noch nie gehörten Arrangements und aktuellen Gedichten und Gedanken.

Konstantin Weckers Traum von einem herrschaftsfreien Leben ist noch nicht zu Ende. Weshalb auch? Für Konstantin Wecker ist er die Wirklichkeit. Aus diesem Grund wird der Sänger und Komponist sein Programm Utopia auf einer Tournee im Herbst 2023 in der Version 2.0 neu aufleben lassen. Begleitet wird er auf seiner Reise nach Utopia von dem Pianisten Jo Barnikel, der Cellistin Fany Kammerlander, dem Klarinettisten und Saxophonisten Norbert Nagel sowie dem Perkussionisten Jürgen Spitschka. Konstantin Wecker: „Wir spielen auch viele Stücke, die dem Publikum bekannt sind, jedoch in anderer Gestalt.“

Datum: Dienstag, 19. Dezember 2023

Einlass: 20 Uhr

Veranstaltungsort: Laeiszhalle | Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg.

