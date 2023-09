(ha). Die Verbraucherzentrale Hamburg baut ihre Quartiersaktivitäten weiter aus. Ab sofort informieren und beraten die Verbraucherschützer auch im Stadtteil Bergedorf. Im Haus für Alle des SerrahnEINS e.V. in der Serrahnstraße 1 bietet die Verbraucherzentrale immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr eine kostenlose Sprechstunde für Verbraucherinnen und Verbraucher an. Zudem wird es im Stadtteil niedrigschwellige Bildungsveranstaltungen zu verschiedenen Verbraucherschutzthemen geben. Die Verbraucherzentrale ist bereits in Billstedt/Horn, Harburg, Lurup, Osdorfer Born und Neuwiedenthal aktiv.

„Für uns ist es wichtig, zukünftig auch in Bergedorf Flagge zu zeigen“, sagt Michael Knobloch, Vorstand der Verbraucherzentrale Hamburg. „Gerade mit unseren Bildungsveranstaltungen sprechen wir Menschen direkt im Quartier an, die wir ansonsten nicht so leicht erreichen. Niedrigschwellige Angebote sind in Krisenzeiten und angesichts der hohen Inflation besonders wichtig.“

Die Expertinnen und Experten unterstützen Verbraucherinnen und Verbraucher bei Fragen und Problemen zu folgenden Themen:

. Abzocke im Alltag (beispielsweise unerwünschte Anrufe, betrügerische Mails, Haustürgeschäfte, untergeschobene Verträge)

. Telefon-, Handy- und Internetverträge (zum Beispiel zu hohe oder falsche Handyrechnung, Probleme beim Online-Shopping)

. Kauf- und Dienstleistungsverträge (Probleme mit Handwerkern, Schlüsseldiensten, Fitnessstudios, bei Reklamationen oder mit kaputter Ware)

. Geld und Schulden (Pfändung, Kredite, Probleme mit Konto, Dispo oder Kreditkarte)

. Versicherungen (wichtiger und unwichtiger Versicherungsschutz)

. Energieabrechnungen und Stromsparen (zu hohe Stromrechnung, Ärger mit Strom- oder Gasanbieter)

. Ernährung und Umweltschutz (versteckter Zucker, Haltbarkeit von Lebensmitteln, Schimmel in der Wohnung)

Quartiersbüro in Bergedorf

Haus für Alle im SerrahnEINS e.V.

Serrahnstraße 1

21029 Hamburg

Sprechstunde: Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr

Die Sprechstunde ist kostenlos und offen. Ratsuchende können unter 040 / 24 83 21 19 telefonisch einen Termin vereinbaren. Das Quartiersbüro ist barrierefrei erreichbar. Die Kolleginnen und Kollegen sprechen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch, wie es einer Mitteilung heißt. Weitere Informationen unter www.vzhh.de/quartier

Bombenalarm an der Kehrwiederspitze: zum Glück nur fürs Fernsehen

Ein Bombenentschärfer packt einen Behälter in den Kofferraum seines Dienstwagen. Polizist Nick Brandt (Raùl Richter) läuft im Hintergrund am PK 21 entlang. Fotos: FoTe Press

(mr). An der Kehrwiederspitze in der Speicherstadt kommt es zu einer spektakulären Szene: Eine Frau parkt mit ihrem Fahrzeug direkt vor dem Polizeikommissariat 21. Sie steigt aus, geht zum Kofferraum und holt einen kleinen Karton heraus. Dann schließt sich der Kofferraum automatisch und die Frau geht in den Eingangsbereich der Polizeiwache. Wenig später stehen ein schwarzer Kastenwagen vom Kampfmittelräumdienst Hamburg und mehrere Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Parkplatz – ein Bombenentschärfer mit schwerem Schutzanzug agiert in der unmittelbaren Umgebung. Was ist hier passiert? Glücklichweise ist dies nur eine Szene für eine Folge der ZDF-Fernsehserie „Notruf Hafenkante“.

