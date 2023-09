(ha). Die Elbphilharmonie öffnet die Türen und lädt Kinder, Erwachsene und Familien zu einer Entdeckungsreise durch das Konzerthaus ein. Am 21. und 22. Oktober 2023 können alle Hamburger und alle, die sonst noch Herbstferien haben, ein Wochenende lang zuhören, mitmachen und genießen. Tickets sind ab dem 7. September, 11 Uhr auf www.elbphilharmonie.de erhältlich.



Wie sieht eigentlich eine Orgel von innen aus? Was passiert beim Soundcheck? Wie verbringen Künstler ihre Pause? Wer sich für diese und viele andere Details rund um die Elbphilharmonie interessiert, ist beim Tag der offenen Tür genau richtig. Neben spannenden Einblicken und einer fantastischen Sicht auf Hamburg wartet ein vielseitiges Programm für Groß und Klein: Musik im ganzen Haus auf drei Bühnen, Technikshows im Großen Saal, Instrumenten-Workshops zum Mitmachen und Vorführungen an der Orgel und den hauseigenen Konzertflügeln. Die Konzerthaus-Gastronomie ist geöffnet und auch das Hotel „The Westin Hamburg“ in der Elbphilharmonie bietet Kurz-Führungen an. Foyers und Konzertsäle sind frei zugänglich, geführte Touren bieten zudem Einblicke in Bühnentechnik, Backstage- und Verwaltungsbereich – also mitten ins Herz des Konzertbetriebs. Die Elbphilharmonie ist an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

