(mr). Die Energiepreise in Deutschland sind hoch – weltweit verglichen sogar auf einem sehr hohen Niveau. Und politisch gewollt bleibt es wohl auch so. Spätestens seit Ausbruch der künstlich gemachten Energiekrise sind Solaranlagen eines der Hype-Themen in diesen Tagen. Eigenheimbesitzer rüsten auf und platzieren Solarplatten auf ihr Dach. Eine Mini-Solaranlage, die aus ein bis zwei Modulen besteht, lässt sich entweder an einer senkrechten Fläche wie einem Balkongeländer anbringen oder auf der Terrasse aufstellen. Geeignet sind aber auch die Hauswand oder das Dach, um dort Sonnenlicht einzufangen.

Aber auch viele Menschen ohne Eigenheim wünschen sich mehr Unabhängigkeit von den Preisspitzen am Strommarkt. Aktuell sind Balkonkraftwerke in aller Munde und teilweise in Discountern und Baumärkten relativ günstig zu bekommen. Allerdings gibt es eine Zentralfrage: Wie viel Strom kann der Verbraucher mit einem Balkonkraftwerk tatsächlich erzielen und somit Geld sparen? Und ab wann rechnet sich die Anschaffung?

Diese alles entscheidende Antwort können Verbraucher jetzt mittels eines ausführlichen „Stecker-Solar-Rechners“ der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) bekommen. Dieser Rechner zeigt, wie viel Strom und Geld Sie mit ei­nem Stecker­solar­gerät am Balkon, an der Haus­wand oder auf dem Dach eingespart werden kann. Zunächst sollte angegeben werden, wie viele Personen in der Wohnung leben und wie hoch der jährliche Stromverbrauch ist. Zudem sollten Einflussfaktoren wie die Ausrichtung des jeweiligen Balkons und die Modulausrichtung (Neigungswinkel und eventuelle Verschattung durch Bäume oder Nachbargebäude) angegeben werden.

Gerade bei Anlagen ohne Stromspeicher hängt die Ersparnis schlussendlich davon ab, ob das Nutzungsverhalten des Verbrauchers angepasst wird. Am meisten spart man, wenn man seine Geschirrspülmaschine oder Waschmaschine immer dann laufen lässt, wenn die Sonne scheint und das Balkonkraftwerk die höchsten Werte erreicht. Nutzt man diese Geräte abends oder gar nachts, wird der gesamte Strom aus dem konventionellen Netz bezogen und muss teuer bezahlt werden.

Um eines gleich vorweg zunehmen: je nach Anschaffungs- und Montagekosten für die Paneels rechnet sich ein Balkonkraftwerk erst nach mehreren Jahren.