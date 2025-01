(ha). Einsatzkräfte der Polizei Hamburg und der Bundespolizeiinspektion Hamburg haben gestern im Bereich des U/S-Bahnhofes Jungfernstieg mit etwa 60 Einsatzkräften Kontrollen zur Durchsetzung des bestehenden Waffenverbots im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt. Darüber hinaus waren im Bahnbereich auch Mitarbeitende der DB-Sicherheit eingesetzt.

Im Dezember hat Hamburg als erstes Bundesland ein Verbot zum Führen von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs erlassen. Darüber hinaus hatte die Bundespolizeidirektion Hannover für den gesamten Januar eine Allgemeinverfügung (AGV) zum Mitführverbot von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art im S-Bahnverkehr erlassen.

Dabei wurde der Geltungsbereich der AGV im Bahnbereich auf bestimmte Bahnhöfe und S-Bahnstrecken festgelegt. Nachdem die Polizei Hamburg am vergangenen Montag bereits Kontrollmaßnahmen im Bereich Billstedt durchgeführt hatte, haben nun Beamtinnen und Beamten beider Polizeien am Bahnhof Jungfernstieg in ihren Zuständigkeitsbereichen einen gemeinsam abgestimmten Verbundeinsatz durchgeführt.

Die Kontrollen hatten insgesamt das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände zu erhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass Waffen aller Art im öffentlichen Nahverkehr nichts zu suchen haben! Im Zuge der Einsatzmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte 209 Personen und stellten unter anderem acht Messer und fünf Reizstoffsprühgeräte sicher.

In einem Fall fanden Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei bei einem 23-jährigen Deutschen neben einem verbotenem Messer unter anderem auch zirka 50 Gramm Marihuana/Haschisch, fünf Verkaufseinheiten Kokain, mehrere verschreibungspflichtige Tabletten und mehr als 4.500 Euro Bargeld, welches sie ebenfalls sicherstellten und ein Strafverfahren einleiteten. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Zudem leiteten die Einsatzkräfte im Rahmen des Einsatzes zwei weitere Strafverfahren (Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes / Missbrauch von Notrufeinrichtungen) ein. Über die Waffenkontrollen hinaus führte die Bundespolizei im Einsatz Fahndungs- und Präsenzmaßnahmen zur Gewaltprävention insbesondere im S-Bahnhaltepunkt Jungfernstieg durch.

Flankierend zu den Einsatzmaßnahmen waren im Bahnbereich auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB-Sicherheit eingesetzt. Die Polizei Hamburg und die Bundespolizeiinspektion Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.

Alphaville – „ALPHAVILLE FOREVER! Live – Best of 40 Years“ Tour

(ha). Vier Jahrzehnte Alphaville! Als eine der wenigen deutschen Bands hat es die von Marian Gold, Bernhard Lloyd und Frank Mertens gegründete Pop-Formation geschafft, sich mit Hits wie „Big in Japan“, „Forever Young“ oder „Sounds like a Melody“ einen festen Platz in der internationalen Musikszene zu erobern und Generationen von Fans zu begeistern. Und das bis heute: ab Herbst gehen Alphaville auf große „ALPHAVILLE FOREVER! Live – Best of 40 Years” Tour. Zuvor erscheint die erste karriereübergreifende Werkschau der Band: „FOREVER! Best of 40 Years“ wird seit dem 27. September 2024 über Warner Music Central Europe erhältlich sein – auf den Tag genau 40 Jahre nach der Veröffentlichung des Debütalbums „Forever Young“.

Marian Gold: „Alphaville besteht aus sehr neugierigen Wesen und die Welt der Musik ist eine total irre Spielwiese. Wo du dich reinschmeißt und vielleicht auch Fehler machst, Umwege beschreitest und dann wieder zurückkommst mit fabelhaften Erkenntnissen und den abgefahrensten Songs. Das ist ein

tolles Abenteuer, der ganz, ganz große Spaß.“ Alphaville wurde von Marian Gold, Bernhard Lloyd und Frank Mertens in Münster gegründet, 1984 erschien ihr Debütalbum „Forever Young“ und wurde

gleich ein internationaler Erfolg. Ihre erste Single „Big in Japan“ schaffte es direkt in die internationalen Charts und erreichte in Deutschland und vielen anderen Ländern Platz 1. Neben weiteren erfolgreichen Singles wurde vor allem „Forever Young“ zu einem weltweiten Hit und zu einem der bekanntesten Songs der 1980er-Jahre. Mit ihrem eingängigen Synthie-Pop-Sound und den tiefgründigen Texten trafen Alphaville den Nerv der Zeit – das galt auch für die darauffolgenden Alben. Nach dem sensationellen Debüt folgten weitere erfolgreiche LPs wie „Afternoons in Utopia“ (1986) und „The Breathtaking Blue“ (1989). Alphaville schafften es immer wieder, ihren charakteristischen Sound weiterzuentwickeln und sich doch treu zu bleiben. Die Band experimentierte mit verschiedenen musikalischen Stilen und Themen, was ihrem Schaffen eine beeindruckende Vielfalt verleiht. Der Alphaville-Katalog umfasst bis heute insgesamt acht Studioalben, zuletzt etablierte sich „Eternally Yours“ 2022 auf Platz 2 der deutschen Charts.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Alphaville ist ihre Fähigkeit, zeitlose Musik zu schaffen, die über die Jahrzehnte hinweg relevant und geliebt bleibt. „Forever Young“ beispielsweise ist nicht nur ein nostalgischer Klassiker, sondern wird immer wieder in unzähligen internationalen Film- und Fernsehproduktionen verwendet und von neuen Generationen entdeckt, was auch die unüberschaubare Anzahl der Coverversionen von Beyoncé bis Bushido eindrucksvoll dokumentiert. Im vergangenen Jahr erlebte der Song dann auch als globaler TikTok-Trend eine Renaissance.

Nach den remasterten und erweiterten Deluxe-Editionen von „Forever Young“ (1984), „Afternoons In Utopia” (1986), „The Breathtaking Blue” (1989), „Prostitute“ (1994) und „Salvation“ (1997) kann man sich nun auf die erste umfassende Best-of-Sammlung von Alphaville freuen und bei den folgenden Konzertterminen den Geburtstag zusammen mit der Band feiern. Am 14. Februar 2025 in der Edel Optics Arena in Wilhelmsburg.