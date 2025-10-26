(ha). Einsatzkräfte der Polizei haben kürzlich einen 41-jährigen Türken vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, aus seinem Taxi heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder der Region Eimsbüttel beobachteten gestern im Hamburger Stadtteil Harvestehude eine Austauschhandlung zwischen einem unbekannten Mann und einem Taxifahrer an dessen Fahrzeug. Anschließend folgten sie dem weiterfahrenden Taxi bis in die Kirchenallee, stoppten es und nahmen den Fahrer vorläufig fest.

Bei einer Durchsuchung seines Taxis wurde eine nicht geringe Menge Kokain, ein Küchenmesser, ein Klappmesser, Pfefferspray und mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und sichergestellt.

Daraufhin wurde über die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung und den privaten Pkw des 41-Jährigen erwirkt und vollstreckt.

In der Wohnung und dem Pkw des Mannes fanden die Fahnderinnen und Fahnder weitere 2.250 Euro mutmaßliches Dealgeld, einen Baseballschläger sowie Pfefferspray und stellten diese sicher. Ebenso wurde das Taxi, ein Tesla, sichergestellt.

Bei dem 41-jährigen Türken bestand weiterhin der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Deswegen wurde die Entziehung der Taxen-Konzession bei der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) angeregt.

Der 41-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen entlassen.

Die Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 68) dauern an.