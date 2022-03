(mr). An der Liebigstraße im Stadtteil Billbrook ist heute Nachmittag gegen 15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache ist dort in einem Gewerbegebiet eine zirka 40 mal 60 Meter große Lagerhalle eines Hamburger Abfallverarbeitungsbetriebs in Flammen aufgegangen. In der Halle befinden sich diverse Verpackungsmaterialien (Kartons und Materialien zur Isolierung). Sofort rückte ein Löschzug der Feuerwehr an. Schnell wurde ein weiterer Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr nachalarmiert. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt: „Wir haben in Billbrook einen Großeinsatz.“ Etwa 100 Feuerwehrleute sind am Einsatzort und versuchen das Feuer in der Lagerhalle zu löschen. Auch diverse Streifenwagen der Polizei sind vor Ort, um den Bereich weiträumig abzusperren. Drei Leiterwagen sind im Einsatz. Es bildete sich anfangs eine große Rauchsäule, die kilometerweit zu sehen war. Mittlerweile ist der schwarze Rauch nicht mehr ganz so intensiv. Die Flammen haben das Dach der Lagerhalle komplett zerstört. Wegen des starken Rauchs hat die Feuerwehr Hamburg über ihren Twitter-Account eine amtliche Warnung heraus gegeben.

Auch die Warn-App „NINA“ schlug an und informierte alle Hamburger. Noch immer bitten Polizei und Feuerwehr darum, das betroffene Gebiet und den Gefährdungsbereich zu meiden. Über die Brandursache gibt es noch keine Angaben. Die Löscharbeiten dauern an.