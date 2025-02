(ha). Die Lesung mit Schauspielerin Anneke Kim Sarnau machte den Auftakt – nun sollen die Lesungen im Hospiz am Israelitischen Krankenhaus regelmäßig stattfinden. Zu den Lesungen und vielen weiteren kulturellen Veranstaltungen sind neben den Gästen des Hospizes und ihren An- und Zugehörigen alle Interessierten herzlich eingeladen. „Die Lesungen zeugen einmal mehr davon, dass unser Hospiz ein lebendiger Ort ist“, sagt Hospizleiterin und Geschäftsführerin Bettina Orlando. Dieses Mal wird Barbara Nüsse aus „Flush, die Geschichte eines berühmten Hundes“ lesen: „Die Biographie beschreibt auf einzigartige Weise das Leben und Sterben des Hundes Flush, wie es wohl nur eine Autorin

wie Virginia Woolf vermag“, sagt die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin. Auch für sie ist diese Lesung eine besondere Premiere: „Hospize sind segensreiche Einrichtungen. Und wenn es sich um ein so gutes und freundliches handelt wie das Hospiz am Israelitischen Krankenhaus, komme ich gerne, um den Gästen ein schönes Erlebnis zu bereiten. Ich freue mich sehr darauf.“

Bettina Orlando dankt Sandra Rudorff und ihrer Künstleragentur, die die Lesungsreihe ermöglicht.

Termin: Montag, 24.02.2025 um 18 Uhr Ort: Herzsaal im Hospiz am IK, Orchideenstieg 12, 22297 Hamburg.

Da die Plätze auf 50 begrenzt sind, bitten wir um Anmeldung unter: b.orlando@hospiz-am-ik.de

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Michael Schmitt von Moselwein bietet wieder seine leckeren Weine an der Cash-Weinbar an. Vita: Die in Essen geborene Schauspielerin Barbara Nüsse gehörte neben zahlreichen Theater-Engagements von 1980 bis 1985 und von 1992 bis 1999 dem Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg an. Mit dem Regisseur Ulrich Waller entwickelte sie eigene Projekte, so 1986 auf Kampnagel „Penelope“, den Monolog der Molly Bloom aus „Ulysses“ von James Joyce und wurde mit verschiedenen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, u.a. mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring 2009 der Stadt Bensheim, der ihr vor allem für ihre Darstellung als „König Lear“ (Schauspiel Köln, Regie Karin Beier) überreicht wurde. Seit der Spielzeit 2010/11 ist Barbara Nüsse Ensemblemitglied und seit 2023 Ehrenmitglied des Thalia Theaters Hamburg, wo sie aktuell u.a. in „Asche“ von Elfriede Jelinek und „Das achte Leben (für Brilka)“ von Nino Haratischwili (Regie: Jette Steckel) auf der Bühne zu sehen ist.

Parallel zu ihren Theaterarbeiten ist Barbara Nüsse regelmäßig in Film und Fernsehen zu sehen, wie im Kölner „Tatort: Abbruchkante“ und zuletzt auf dem Filmfest Hamburg 2024 in dem Kinofilm „Blindgänger“.



Jede Spende ist ein wichtiger Beitrag für die Begleitung der Gäste des Hospizes und für weitere Ausstattungen im Hospiz. Um Gästen und Angehörigen weiterhin besondere Lebensmomente ermöglichen zu können, ist das Hospiz auf regelmäßige Unterstützung angewiesen, denn: 95 Prozent der Kosten werden von den Krankenkassen finanziert; die restlichen fünf Prozent müssen durch Spenden getragen werden. Das Hospiz am Israelitischen Krankenhaus ist gemeinnützig und als besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar und zugewendete Erbschaften sind von der Erbschaftssteuer befreit. Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

