(ha/ds). In der Nacht auf Sonntag ist es in Hammerbrook zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil zweier 18- und 49-jähriger Männer gekommen. Das teilt die Polizei mit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen feuerten zwei bislang unbekannte Täter mehrere Schüsse in Richtung des Vaters und seines Sohnes ab, nachdem diese mit einem Auto an ihrer Wohnanschrift angekommen und ausgestiegen waren. Die Geschosse verfehlten die Männer, die sich unverletzt in ihre Unterkunft flüchten konnten.

Die Schützen entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen. Einsatzkräfte stellten am Tatort jeweils ein Einschussloch in dem von den Geschädigten genutzten Fahrzeug sowie in einem weiteren geparkten Auto fest.

Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) und der Mordkommission (LKA 41) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen vor Ort. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es zwischen Tätern und Opfern eine Vorbeziehung gibt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.