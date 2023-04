(mr/ha). Sechs Wochen lang wurde geprobt, Texte gelernt und die Choreografie einstudiert. Am 13. April war es dann soweit. Mit Sängerin Stefanie Hertel feierte das Stage Theater Neue Flora an der Stresemannstraße in Hamburg die Premiere als mondäne Tanja. Auf dem Roten Teppich flanierten dazu viele prominente Gäste, darunter ihre Familie (Vater, Ehemann, Tochter), Freunde und Wegbegleiter.

„Ich bin ein riesengroßer Abba-Fan. Für mich geht ein großer Traum in Erfüllung“, sagte Stefanie Hertel. Vater Eberhart Hertel, mit dem Stefanie Hertel von Kindesbeinen an zusammen auf der Bühne musizierte, zeigte sich besonders gerührt. „Mir gefällt meine Stefanie in der Show super, ihr Tempo und ihr Schwung haben mich von Anfang bis Ende begeistert. Ich bin sehr stolz auf meine Tochter, die sich hier ihren großen Traum erfüllt. Sie meistert das toll.“

Ehemann Lanny Lanner fieberte mit seiner Frau mit: „Stefanie spielt die Rolle, die ihr wie auf den Leib geschneidert wurde. Das ist Stefanie, wie sie leibt und lebt. Diese Musik begleitet sie schon ihr Leben lang.“

Stefanie Hertel auf dem Roten Teppich. Foto: FoTe Press

Viele Wegbegleiter und bekannte Persönlichkeiten wie Wolfgang Trepper, Verona Pooth, Boris Entrup, Sandra Quadflieg und Susan Atwell ließen sich Hertels Premierenshow nicht entgehen. Die prominenten Gäste konnten vor Showbeginn ihre Gespanntheit und Vorfreude kaum zurückhalten. Sie alle kamen in bester Laune und drückten der Sängerin fest die Daumen.

Verona Pooth, die mit ihren Freundinnen einen „Mädelsausflug“ zu Mamma Mia machte, zeigte sich mehr als begeistert von Stefanie Hertels grandiosem Debut: „Stefanie ist sensationell. Gleich ihr erster Auftritt war ein Überraschungsmoment im Chanel Outfit und High Heels – so habe ich sie noch nie gesehen. Sie hat toll gesungen, toll getanzt und für mega Stimmung gesorgt.“ Kabarettist Wolfgang Trepper fand ihren Auftritt klasse: „Mir hat das sehr gut gefallen. Ihr Solosong Wenn das Mami wüsst war schon ziemlich geil. Ich werde in meinem Bekanntenkreis dafür werben, dass man sich das anschauen möge.“

Der nicht enden wollende Applaus für das gesamte Team unterstrich die riesige Begeisterung des Publikums und krönte die gelungene Show. An folgenden weiteren Spielterminen im April und Mai 2023 singt und spielt sich Stefanie Hertel als Tanja in die Herzen des Musicalpublikums:

Dienstag, 18. April, 18:30 Uhr

Mittwoch, 19. April, 18:30 Uhr

Donnerstag, 20. April, 20 Uhr

Freitag, 21. April, 20 Uhr

Donnerstag, 27. April, 20 Uhr

Freitag, 28. April, 20 Uhr

Sonnabend, 29. April, 20 Uhr

Sonntag, 30. April, 14 Uhr

Freitag, 12. Mai, 20 Uhr

Sonnabend, 27. Mai, 20 Uhr

(Änderungen vorbehalten)