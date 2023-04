(mr). Schauspieler Raùl Richter (36) läuft auf der Dietmar-Köhl-Straße in der Hamburger Neustadt einer blonden Frau hinterher. Mit einem Blumenstrauß in der Hand rennt sie vor weg, schmeißt ihm die Blumen vor die Füße, läuft danach die Treppe zum Stintfang hinauf. Ist der TV-Liebling (“Gute Zeiten, Schlechte Zeiten”, 2007 bis 2014) etwa auf der Suche nach einer neuen Freundin? Natürlich nicht: das Hinterherrennen von der Frau steht im Drehbuch der TV-Serie “Notruf Hafenkante” (ZDF) und Raùl Richter ist in festen Händen.

Raùl Richter (rechts) läuft als Polizist

Nick Brandt einer Frau hinterher.

Seine Freundin hat der in Berlin lebende Schauspieler direkt zum Filmset von “Notruf Hafenkante” nach Hamburg mitgenommen: Vanessa Schmitt (27, Model und TV-Moderatorin) schaute ihrem Freund bei der Arbeit zu. Und er hat wieder viel zu tun: derzeit entstehen 25 neue Folgen einer weiteren Staffel der Polizeiserie unter anderem mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Marc Barthel, Aysha Joy Samuel, Hannes Hellmann, Gerit Kling, Fabian Harloff, Atheer Adel, Manuela Wisbeck. Nachdem das Filmteam in den vergangenen Monaten die Winterpause genoss, geht es jetzt wieder in verschiedene Stadtteile, um den harten Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus in Szene zu setzen. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme mit einbezogen ist.

Model Vanessa Schmitt am Filmset von „Notruf Hafenkante“.

Zu sehen sind die neuen Folgen im Herbst dieses Jahres. Raùl Richter zeigte seiner Freundin sein Aufenthaltsmobil und die “Hafenkante” (Landungsbrücken), die gegenüber des Filmsets liegt.

