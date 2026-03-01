Warum ermittelt das LKA Niedersachsen in Hammerbrook?

(mr). An einem Bürogebäude an der Norderstraße 101 im Stadtteil Hammerbrook hängt ein Schild mit der Aufschrift LKA Niedersachsen. Vor dem Gebäude parken drei Funkstreifenwagen der Polizei – sie alle haben Behördenkennzeichen mit einem Buchstaben H für Hannover. Was hat es denn damit auf sich? Das fragen sich sogar echte Hamburger Polizisten, die während eines Streifengangs im Münzviertel unterwegs sind. Schnell wird aber klar: es sind Filmarbeiten für einen neuen „Tatort“. Es ist die Krimireihe mit Maria Furtwängler (59) als Kommissarin Charlotte Lindholm, die in Niedersachsen spielt.

Maria Furtwämgler steht vor einem Bürogebäude

an der Norderstraße. Fotos: FoTe Press

Da die Filmproduktionsfirma Triple Pictures GmbH. die im Auftrag für die ARD den neuen „Tatort“ produziert, ihren Sitz in Hamburg hat, wird aus Kosten- und Produktionsgründen ein Großteil in Hamburg gefilmt. Deswegen wird vom TV-Team gerne mal geschummelt und Schilder an Gebäude und Fahrzeuge montiert, so dass der Fernsehzuschauer später den Eindruck bekommen, es sei in Niedersachsen.

Der neue Fall von „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm ist ein ungewöhnlicher, rätselhafter Tod. In einem Pflegeheim für Menschen mit Demenz gibt es einen Unfall – zumindest vermeintlich. Dieser entpuppt sich jedoch als möglicher Mord, wie es vom Norddeutschen Rundfunk heißt. Bis Ende März wird Furtwängler bei den Dreharbeiten für den neuen Film mit dem Arbeitstitel „Tatort: König in Gelb“ vor der Kamera ermitteln. An ihrer Seite sind der Schauspieler Andreas Lust als Hauptkommissar Matthias Vogel sowie Thomas Thieme als Gustav König zu sehen. In der gesamten vergangenen Woche machte das Filmteam zahlreiche Innenaufnahmen an der Norderstraße. Zahlreiche Aufenthaltswagen, Masken- und Kostümmobile nahmen fast die ganze Straße in Beschlag. Einige Technik-Lkw und Cateringwagen parkten am Besenbinderhof.

Das Aufenthaltsmobil von Maria Furtwängler war übrigens vor Blicken Schaulustiger oder „Tatort“-Fans abgeschirmt: es stand fünf Tage lang in einem Innenhof eines Bürogebäudes. Streng bewacht von mehreren Sicherheitsmitarbeitern der Filmcrew.

Der eigentliche Schauplatz von Lindholms neuem Fall ist ein sogenanntes Demenzdorf. Menschen mit Demenz wird dort ein normales Alltagsleben ermöglicht. Das Demenzdorf befindet sich im niedersächsischen Kleinhude. Der Bewohner und allseits beliebte Herr König soll nach den Behauptungen von Hauptkommissar Vogel ein Serientäter sein, dem bereits sieben Menschen zum Opfer gefallen sind. Aber keiner will Vogel glauben, weshalb er seine Kollegin Charlotte Lindholm um Hilfe bittet.

Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass nicht nur Vogel ein Geheimnis hat, sondern auch die Leitung des Demenzdorfes. Und ganz allmählich beginnt Lindholm selbst, an ihrer Erinnerung zu zweifeln. Aber ihr Instinkt täuscht sie nicht: Es gibt mehrere verdächtige Personen.

Für „König in Gelb“ stehen neben Furtwängler, Lust und Thieme unter anderem Matthias Bundschuh, Marina Galic, Cornelius Schwalm, Kathrin Ackermann, Constantin von Jascheroff und Gerd Anthoff vor der Kamera. Regie führt Alexander Adolph. Nach bisherigen Angaben soll die Folge im Herbst dieses Jahres im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.