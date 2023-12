(ha). Am heutigen Mittwoch, dem 13. Dezember 2023 (20.25 Uhr) überträgt das ZDF die Sendung „Markus Lanz – Das Jahr 2023“. Der Jahresrückblick gibt einen Rückblick auf die wichtigsten und bewegendsten Momente des Jahres.

Zu Gast bei „Markus Lanz – Das Jahr 2023“ sind zudem der wiedergewählte bayerische Ministerpräsident Markus Söder, die ukrainische First Lady Olena Selenska, die mit ihrem Land dem zweiten Kriegswinter entgegensieht, Sahra Wagenknecht, die eine neue Partei gründen will, Carla Rochel von der „Letzten Generation“ sowie Filmregisseur Edward Berger und Filmausstatterin Ernestine Hipper („Im Westen nichts Neues“), die über ihren Oscar-Erfolg sprechen. Sängerin Zoe Wees präsentiert Eindrücke aus ihrer neuen Platte. Katja und Ludolf von Maltzan erinnern sich an den Besuch von König Charles III. auf ihrem Hof im brandenburgischen Ökodorf Brodowin. Und Michael Grubert, Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow, blickt auf die Suchaktion nach einem angeblich freilaufenden Löwen zurück.

Gesendet wird aus einem Fernsehstudio in Hamburg-Bahrenfeld.