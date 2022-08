(ds). Möchten Sie auch Sie eine Kleinanzeige in der Hamburger Allgemeinen Rundschau veröffentlichen? Egal ob in der gedruckten oder Online-Ausgabe. Gerne zeigen wir Ihnen einige aktuelle Beispiele:

Haus von privat gesucht, Telefon: 040 / 57 20 52 04.

35 J. eloquent, gepflegt, kreativ, reflektiert, sportlich, sehnt sich nach aktiver und empathischer Nichtraucherin mit schlaffem Cup JJ oder mehr für eine Beziehung. Freue mich auf Zuschriften an k.lenssen@gmx.de

Pensionierter Produktionsexperte, 30 Jahre Erfahrung, sucht zeitlich begrenzte, Interim- oder Teilzeitstelle im Bereich Produktionsmanagement/Qualität/Lean/Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. jdeiss@ib-deiss.de

Hallo liebe Mädels da draußen. Ich suche eine feste, dauerhafte Partnerschaft im Leben. Ich sehne nach jeder Menge Zweisamkeit als Liebespaar. Bin 1,78 Meter groß und 35 Jahre aus Cuxhaven. Meine Interessen sind Sport, Musik, Kochen, Reisen, Tiere. Mir ist besonders wichtig in einer Partnerschaft: Treue, Ehrlichkeit, Humor, Romantik, Bodenständigkeit, Kinder,- und tierlieb. Hast du bereits schon Kinder? Kein Problem. Habe ich dein Interesse geweckt? Freue ich auf deine Nachricht; bitte mit Bild. Unter folgender Rufnummer Mobil 0176 / 21 40 08 92.

Sie möchten auch eine Kleinanzeige in der Hamburger Allgemeinen Rundschau schalten? Die Hamburger Allgemeine Rundschau ist eine Zeitung in Hamburg, die einmal im Monat erscheint. Außerdem gibt es die Online-Ausgabe unter www.hamburger-allgemeine.de. Hier bekommen Sie alle Infos rund um Anzeigen (gedruckt oder online) in der HAR.

Ruhiges Paar (Siemens-Ingenieur und SAR-Beraterin) sucht 3-Zimmer mit BLK und EBK. Gerne 2 Kilometer um die Alster, ab 70 Quadratmeter größe bis etwa 1.400 Euro, warm. Ab 1.11.2021 (sehr flexibel). Telefon: 0152 / 32 702 969.

Weitere Kleinanzeigen finden Sie hier…