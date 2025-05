(mr). Ein maskierter Mann rennt mit Sturmhaube aus einer Apotheke am Horner Weg. Sofort laufen zwei Zivilpolizisten hinterher und stellen den Mann. Eine Polizistin steht mit gezogener Waffe bereit und hilft, den Vermummten festzunehmen. Der gesamte Bereich wird mit blauweißem Flatterband abgesperrt, Beamte der Spurensicherung kommen hinzu. Offenbar ist in der Apotheke zuvor ein Mord passiert. Denn wenig später stehen mehrere uniformierte Polizisten vor der Apotheke – auch ein Rechtsmediziner agiert im Schutzanzug im Geschäftsraum.

Spektakuläre Festnahme. Fotos: FoTe Press

Was zunächst aussieht wie ein echter Tatort ist in Wirklichkeit ein Filmset. Zum Glück! Mehr als 20 Mitarbeiter aus den Bereichen Kamera, Licht, Ton, Maske und Kostüm, sowie Aufnahmeleitung, Produktionsleitung, Requisite und beispielsweise Regie stehen auf dem Vorplatz der Apotheke, die in der gedrehten Folge “Altgassen Apotheke” heißt. Denn: die beliebte ARD-Vorabendserie mit Sven Martinek und Ingo Naujoks in den Hauptrollen spielt bekanntlich in Lübeck. Dort dreht die Filmcrew aber in etwa drei Mal im Jahr, wie eine Pressesprecherin der Hansestadt bestätigt. Der überwiegende Teil wird in Hamburg und Umgebung produziert. Dies geschehe aus produktionstechnischen Gründen, wie Sven Martinek immer wieder in Fernsehinterviews verrät. Beliebte Drehorte sind Stadtteile rund um den Firmensitz der NDF Berlin GmbH, die im Auftrag der ARD die Serie “Morden im Norden” realisiert. Die Geschäftsräume sind am Hammer Deich zu finden und stellen das Hauptmotiv, das Lübecker Polizeipräsidium Lübeck und die Staatsanwaltschaft dar. Dort macht das TV-Team regelmäßig Innenaufnahmen der Polizeistation, Rechtsmedizin und weitere Innenszenen. Rothenburgsort, Veddel, Horn und Hamm werden immer wieder von der TV-Crew für neue Folgen angefahren. Dazu rollt das Filmteam mit gut einem Dutzend an Produktionsfahrzeugen an.

Sven Martinek als Finn Kiesewetter und Ingo Naujoks als Lars Englen.

Während der Filmarbeiten vor und in der Apotheke sperrte die Filmcrew den Horner Weg für mehrere Minuten von Filmblockern ab, was für Unmut bei mehreren Autofahrern führte. Viele mussten mehrere Minuten warten oder einen Umweg in Kauf nehmen, um ihre Kinder von der nahe gelegenen Stadtteilschule Horn und Wichernschule abzuholen. Die Sperrung war erforderlich, weil Darsteller Martinek laut Drehbuch mehrmals mit einem Motorrad den Horner Weg entlang fahren musste.

Produzent von “Morden im Norden” ist Hans-Hinrich Koch. Gedreht werden aktuell 12 neue Folgen der 13. Staffel. In diesem Jahr soll neben den 12 Episoden auch ein 90minütiger „Morden im Norden“-Film gedreht werden. Ein Sendedatum steht noch nicht fest. Gerechnet wird mit 2027.

