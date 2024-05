(mr). Schwer Verkehrsunfall auf dem Steindamm im Stadtteil St. Georg. Gegen 21 Uhr ist es in Höhe Stralsunder Straße zu einem schweren Motorrad-Unfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Motorradfahrer auf dem Steindamm stadteinwärts unterwegs gewesen, als einer der Biker die Kontrolle über seine Maschine verlor. Nach Angaben von Zeugen hätten sich dann beide Maschinen berührt, danach soll er mit seinem Motorrad in ein am Straßenrand parkendes Auto geknallt sein. Es kam zu einem lauten Krach – der Motorradfahrer fiel zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sofort eilten Rettungswagen, Notarztwagen und sieben Streifenwagen zur Unfallstelle. Der Bike wurde zunächst im Rettungswagen behandelt und anschließend in eine nahegelegene Klinik gefahren.

Während der Unfallaufnahme und anschließender Aufräumarbeiten war der Steindamm zwischen 21 und 22 Uhr ab Höhe Danziger Straße stadteinwärts komplett für den Verkehr gesperrt. Stadtauswärts konnten Fahrzeuge einspurig die Unfallstelle passieren. Polizisten haben auf der Fahrbahn die Umrisse des Verletzten mit gelber Kreise nachgezeichnet. Daneben lag ein Paar Schuhe.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschwagen und Einsatzleitwagen der Wache 22 an, um Hilfe zu leisten. Dem anderen Motorradfahrer geht es gut, er kam mit dem Schrecken davon.