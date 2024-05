(ha). Am 20. Mai 2024 gegen 19:15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen mit Haftbefehl gesuchten Mann nach dem Verdacht eines Ladendiebstahls im Hamburger Hauptbahnhof fest. Der Mann soll zuvor in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof 14 Flaschen Shampoo im Wert von 77,86 Euro entwendet haben. Ein Ladendetektiv habe den Diebstahl beobachtet und forderte eine Streife der Bundespolizei an.

Da sich der Tatverdächtige nicht ausweisen konnte, wurde er zum Bundespolizeirevier direkt am Hauptbahnhof mitgenommen. Eine Überprüfung der Personalien des 31-jährigen Moldauers ergab, dass er vom Amtsgericht Hamburg aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war.

Demnach steht der Mann im Verdacht, im Zeitraum vom 14. Juli 2023 bis 2. Januar 2024 zwei besonders schwere Fälle des Diebstahls begangen zu haben. Aufgrund von Fluchtgefahr ordnete eine Richterin die Untersuchungshaft an.

Außerdem lagen gegen ihn vier Fahndungsnotierungen verschiedener Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahlsdelikten vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Untersuchungshaftanstalt Hamburg überstellt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Ladendiebstahl führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizei.