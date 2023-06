(ha). Am 6. Juni 2023 gegen 13.55 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau (39) am Hamburger Hauptbahnhof fest. „Durch eine lautstarke, verbale Auseinandersetzung mit ihrem Freund am Eingangsbereich geriet die Frau in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei“, teilt ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei mit. Auf ihr lautstarkes Verhalten angesprochen, reagierte die 39-Jährige umgehend aggressiv und bepöbelte die eingesetzten Bundespolizisten.

In der Folge wurden die Personalien der Betroffenen fahndungsmäßig überprüft. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme. Seit Ende Mai 2021 wurde die Verurteilte (Diebstahlsdelikte) mit einem Haftbefehl gesucht. Die polnische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof wurde die Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.