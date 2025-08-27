(mr). Mit zwei Schüssen wurde der Polizeibeamte Simon B. in Völklingen getroffen – und starb wenig später in der Universitätsklinik Homburg an seinen schweren Verletzungen. Er wurde 34 Jahre alt. Ganz Deutschland ist erschüttert. Daher sollen Polizisten in ganz Deutschland an ihre Streifen- und Einsatzwagen Trauerflor anbringen. Auch in Hamburg fahren seit dem Todesfall im Saarland die Streifenwagen mit einem schwarzen Trauerbändchen an der Dachantenne.

Am heutigen Mittwoch gab es bundesweit um 9 Uhr eine Schweigeminute für den getöteten Polizisten. Vor dem Hamburger Polizeipräsidium in Alsterdorf trauerten zahlreiche Hamburger Polizisten. Polizeipräsident Falk Schnabel hielt dabei ein Bild des getöteten Simon B. in seiner Hand.

Erst Ende Mai 2024 hatte ein Afghane mehrere Menschen mit einem Messer auf einem Platz mitten in Mannheim angegriffen, ein Polizist starb.