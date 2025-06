(mr/ha). Wer in diesen Tagen an den U-Bahn-Haltestellen Rathaus, Jungfernstieg, Landungsbrücken und St. Pauli aufmerksam auf die blauen U-Bahn-Schilder in den Eingangsbereichen schaut, stellt sicherlich folgende Frage: „Warum ist das U falsch herum?“ Die Antwort ist ganz einfach: es handelt sich um eine gezielte Aktion. Dahinter stecken der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und die Hochbahn. „U-Turn fürs Klima“ ist der Titel der Aktion, die noch bis Dienstag laufen soll. Am vergangenen Donnerstag (5. Juni) war der Weltumwelttag – da startete die Aktion mit der Hintergrund, dass alle Hamburgerinnen und Hamburger mit dem falschen U der öffentliche Nahverkehr eine Menge zum Klimaschutz leisten können. Schließlich könne durch die zunehmende Nutzung von Bussen und Bahnen der CO2-Ausstoß gesenkt und der Energieverbrauch reduziert werden, wie ein Sprecher der Hamburger Hochbahn hervorhebt.

Mit dem Einsatz umweltfreundlicher Elektrobusse und mit Ökostrom betriebener Bahnen trage man zusätzlich zur umweltschonenden Mobilität bei. Das Ziel: ansttat mit dem Auto durch Hamburg zu fahren, sollen alle Hamburger animiert werden, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Schon heute leistet jede Fahrt im hvv einen Beitrag zum Klimaschutz: Alle U- und SBahnen fahren bereits mit 100% Ökostrom, die HADAG-Flotte verfügt bereits über drei Hybridfähren, mehr als 600 batterieelektrische Busse von HOCHBAHN und vhh.mobility sind schon heute im hvv unterwegs.

Die Einführung des Deutschlandtickets hat zudem gezeigt, dass ein einfaches, digitales und günstiges Angebot das Mobilitätsverhalten der Menschen spürbar verändert und so wesentlich zum Klimaschutz beiträgt: 20 Prozent der Fahrten mit dem Deutschlandticket im hvv-Gebiet wären ohne dieses Ticket mit dem Auto unternommen worden. Inzwischen besitzen 900.000 Hamburgerinnen und Hamburger ein Deutschlandticket – das ist bundesweit die höchste Marktdurchdringung und bedeutet, dass jede zweite Person in Hamburg ein ÖPNV-Abo hat. Damit gibt es in Hamburg mehr Deutschlandtickets als

zugelassene Pkw.

Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des hvv: „Mit unserer Aktion ‚U-Turn fürs Klima‘ wollen wir zeigen, dass wir alle gemeinsam umdenken müssen, um die gesteckten Klimaziele der Stadt Hamburg zu erreichen. Der ÖPNV ist ein wesentlicher Faktor dabei, jede Fahrt im hvv ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz – und ein notwendiger Schritt in Richtung einer lebenswerten Zukunft. Die Verkehrsunternehmen im hvv sind auf einem sehr guten Weg: Immer mehr Menschen steigen auf Bus und Bahn um, weil einfache und günstige Tarife und ein attraktives Angebot sie überzeugen.“