(mr). Am Sonntag verstarb einer der beliebtesten Moderatoren Deutschlands im Alter von 81 Jahren. 53 Jahre lang moderierte Carlo von Tiedemann verschiedene NDR-Sendungen im Fernsehen und Radio. Seine Karriere begann im TV bei der „Aktuellen Schaubude“, die er von 1976 bis 2004 über tausend Mal präsentierte. Zuletzt war er im Radio auf NDR 90,3 und NDR Schlager zu hören. Er war einer der bekanntesten Norddeutschen, seine Stimme eine der markantesten im NDR: Carlo von Tiedemann ist am Sonntag im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben, wie seine Familie dem NDR bestätigte.

Carlo von Tiedemann galt als Sonnenschein

und stets gutgelaunter, kollegialer

Mensch. Foto: FoTe Press

In den sozialen Netzwerken kondolieren langjährige Weggefährten.

Modertaor Jan-Malte Andresen (lange Jahre beim NDR Kiel, jetzt bei RTL) schreibt auf Facebook: „Bin traurig. Mit Carlo von Tiedemann geht ein ganz ganz Großer unserer Zunft! Er war Vorbild, Wegbereiter und Idol. Später dann auf einmal Kollege und noch immer Vorbild, Wegbereiter und Idol. Aber eben auch: ein wunderbarer Mensch. Meine erste Begegnung mit ihm 1996 werde ich nie vergessen. Ich war 23 und gerade frisch bei NDR 2. Wir kamen uns auf dem Gang entgegen. Ein bisschen wie die Heinz-Wäscher-Situation in Total Normal. Man kommt sich immer näher und fragt sich die ganze Zeit, was sagt man denn nun gleich. Es war Carlo, der stoppte, sich vorstellte (als müsste er sich einem Radio-Backfisch gegenüber vorstellen!) und sagte mir: Junge, ganz ehrlich, du kommst gut übers Rohr!“

Lotto King Karl schreibt bei Facebook: „Und so traurig ich bin, so sehr tröstet es mich zu wissen, daß Du nach den schweren Monaten nun endlich wieder frei sein kannst. So frei, wie noch nie. Im Norden sagt man, die Menschen gehen mit der Flut. Und die Freiheit kommt mit dem Wind, der gerade um die Häuser unserer Stadt pfeift, die heute einen großen Mann aus ihrer Mitte ziehen lassen muß. Gute Reise, mein Alter! Danke, daß Du da warst! Wir seh’n uns oben! Dein Lotto.“

Schauspieler Marek Erhardt schriebt auf Instagram folgende Zeilen: „R.I.P. mein lieber Carlo! 😢😢😢Du warst ein fantastischer Mensch, den ich nie vergessen werde! Danke für unsere gemeinsame Zeit, (jupp Jupp)mein Muckel!!! Gute Reise, mein Freund!“

Auch die Musiker Klaus & Klaus schreiben liebevolle Zeilen auf Instagram: „Wir sind sehr traurig! NDR Urgestein, uralter Wegbegleiter, Freund, Mister Schaubude, Carlo von Tiedemann hat die Showbühne leider verlassen. Carlchen „Alter“ – wir werden Dich vermissen. Ruhe in Frieden. 🖤 Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, Frau und Kinder.“

Mit den Worten: „Sehr traurig. Was hatten wir für großartige Momente im Leben – Carlo. Ich werd dich nie vergessen. Meine Gedanken sind bei deiner Familie. Dein Bernhard Brink“, beschreibt Schlagersänger Bernhard Brink seine Gefühle zum Tod von Carlo von Tiedemann.

Auch viele Moderatoren-Kollegen, die über Jahrzehnte an der Seite von Tiedemanns waren, äußerten ihre Trauer über ihre Social Media-Kanäle. Moderator Hinnerk Baumgarten („DAS“) schrieb auf seinem Account: „Du warst ein sensationeller Unterhalter, Du warst ein Menschenfreund, Du warst ein Freund, Kollege und Bruder im Geiste… Toller Kerl Carlo… adieu.. ich werde Dich nicht vergessen. Dein Hinnerk.“

Einem breiten Publikum wurde Carlo von Tiedemann mit der „Aktuellen Schaubude“ bekannt, die er 1.002 Mal (1976 bis 2004) moderierte. Von 2004 bis 2012 war er Moderator der „NDR Quizshow“. Auch als Gastmoderator der „NDR Talk Show“ war er im TV zu sehen. Sein Lieblingsspruch über all‘ die Jahre: „Schönes arbeiten hier!“ Er arbeitete von Mai 1991 bis 1998 als Stadionsprecher im Hamburger Volksparkstadion bei den Heimspielen des Hamburger Sportvereins (HSV).