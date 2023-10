(mr/ha). Gestern wurde das größte mobile Kunstwerk der Welt von Marcus Schäfer und Otto Waalkes in Hamburg eröffnet: das Brandenburger Tor mit zahlreichen Ottifanten verziert. Auf Leinwände gespannt hängen sie derzeit als Teil von großflächigen Gemälden in Altona meterhoch an 37 Seecontainern. Das Kunstwerk zieht schon von weitem die Blicke auf sich.

Das Kunstwerk gibt es auch in etwas kleiner, wie auf dem

Foto gut erkennen ist. Otto Waalkes ist beeindruckt. Fotos: FoTe Press

Mit einer Ausstellungsfläche von etwa 2.000 Quadratmetern ist das Global Gate Rekord. Es handelt sich dabei um eine Konstruktion aus 37 Frachtcontainern in Form des Brandenburger Tors, die mit Kunstwerken bespannt werden.

Nach Stationen in Frankfurt und Dubai ist das Global Gate nun nach Hamburg in den Hafen gekommen – mit Otto Waalkes als kooperierendem Künstler. „Das Global Gate ist damit auch ein Tor zur Welt meiner Ottifanten. Ich bin beeindruckt. Vor allem ist es frei zugänglich für alle“, sagt Otto, der seine Kunstwerke in verschiedenen Formaten und Stilarten auf dem Global Gate präsentiert – und natürlich krönen 3,5 Meter lange Ottifanten als stilisierte Quadriga das Bauwerk.

Die offizielle Ausstellungseröffnung fand gestern am Cruise Center Altona, Van-der-Smissen-Straße 5, statt.