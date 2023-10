(ha/mr). Bereits seit Sommer laufen die Dreharbeiten zur 22. Staffel „Rote Rosen“ (ARD) in der Hansestadt Lüneburg. Mit im Gepäck: Neue, spannende Geschichten rund um einen bunten, neuen Hauptcast.

So stehen aktuell Diana Staehly („Stromberg“, „Die Rosenheim-Cops“) als Jördis Kilic, Sebastian Deyle („Marienhof“, „Sturm der Liebe“) als Dr. Klaas Jäger, Yunus Cumartpay („Heldt“) als Moran „Mo“ Kilic, Alinda Yamaci („Hype“) als Leyla Kilic, Mehmet Daloglu („Elaha“) als Elyas Kilic, Birthe Wolter („Schillerstraße“, „Der Lehrer“) als Franka Böttcher, Jan Stapelfeldt („Marienhof“) als Julius Böttcher und Hanno Friedrich („Sechserpack“) als Michael Wolf vor den Kameras.

Darum geht’s in der 22. Staffel: Jördis ist glücklich verheiratet und kommt eigentlich nur für die Hochzeit ihrer Nichte Dilay mit ihrer Familie nach Lüneburg. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und sie beschließt, gemeinsam mit ihrer Familie einen Neuanfang in der Hansestadt zu wagen. Ehemann Mo und sie werden neue Besitzer der Wäscherei am Salzmarkt und Bewohner des Rosenhauses. Außerdem steigt Jördis in ihren alten Beruf als Krankenschwester ein. In Franka findet sie eine neue beste Freundin und Jördis wird klar, dass sie Kummer nicht nur mit sich selbst ausmachen muss. Denn Ihre Ehe mit Mo läuft nicht so rund, wie es nach außen scheint. Als sie auf Klaas, den neuen Leiter der Lüneburger Notaufnahme, trifft, spürt sie plötzlich eine neu entfachte Lebendigkeit in sich. Trotzdem will sie ihre Ehe (noch) nicht aufgeben. Und auch Mos Kampfgeist ist geweckt. Aber er merkt auch, dass ihn seine Gefühle in eine andere Richtung tragen und er für Julius mehr als nur Freundschaft empfindet. An Klaas kommt währenddessen kaum einer ran, zu tief sitzt noch der Schmerz um den Verlust seiner Ehefrau…

„Rote Rosen“ ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR). Die Serie „Rote Rosen“ ist montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek (drei Monate verfügbar) zu sehen, wie es in einer Mitteilung der ARD heißt.