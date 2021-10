(mr). Seit etwa einem Jahr gibt es am Jungfernstieg eine autofreie Zone. Ausschließlich Busse, E-Scooter und Taxen, sowie allgemeiner Lieferverkehr zwischen 21 und 11 Uhr sind noch erlaubt. Ansonsten dürfen nur Radfahrer den Jungfernstieg passieren. Eine politische Entscheidung, um die Einkaufsmeile für Fußgänger attraktiver zu machen. Aber viele Autofahrer halten sich noch immer nicht daran, wie eine weitere Kontrolle der Hamburger Polizei beweist. Teilweise mit lauten Motorengeräuschen fahren fast 250 Pkw unerlaubt an der Binnenalster vorbei und rasseln somit in eine Polizeikontrolle.

Denn: Am vergangenen Freitag (1. Oktober 2021) schauten sich Beamte die Situation an und hielten zahlreiche Verkehrssünder an. Ganze 248 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot stellten die Polizisten am Ende fest.

Polizei erwischt 248 Autos am Jungfernstieg

Nur Kraftfahrzeugführer mit einer Sondergenehmigung durften auf der beliebten autofreien Flaniermeile ohne Strafe passieren. Aber die wenigsten konnten diese vorweisen. Deswegen bekamen die Verkehrssünder ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro für eine Ordnungswidrigkeit.

„Laufen“: ZDF verfilmt Roman von Isabel Bogdan

Juliane (gespielt von Anna Schudt) joggt durch die Gartenanlage „Planten un Blomen“. Fotos: FoTe Press

(ha/mr). Juliane Hansen (Anna Schudt) beginnt ein Jahr nach dem Suizid ihres Lebensgefährten Johann König (Maximilian Brückner) mit dem Laufen. Japsend, sich und die Welt verfluchend, erläuft sie sich ein neues Leben.

Unter der Regie von Rainer Kaufmann entsteht aktuell in Hamburg und Umgebung für das ZDF das Drama „Laufen“ nach dem gleichnamigen Roman von Isabel Bogdan und dem Drehbuch von Silke Zertz. Einer unserer Reporter erblickte das Filmteam in der vergangenen Woche in „Planten un Blomen“ in der Hamburger Innenstadt. Dort machte die Filmcrew Aufnahmen – als Schauspielerin Anna Schudt kreuz und quer durch die Gartenanlage joggte. Ein Kameramann saß in einem Vorbau eines Fahrrads, ein weiterer Kameramann saß auf einer Art Fahrradanhänger Marke Eigenbau. Diverse Assistenten, der Regisseur und Ton-Mitarbeiter radelten ebenfalls hinter der Schauspielerin hinterher. Sie alle fuhren auf mehreren Fahrrädern der Joggerin hinter- oder vor ihr her – je nach Einstellung. Denn: alleine diese Szene wurde einige Male geprobt und gedreht, bis der Regisseur sein Okay gab.

Außerdem machte das Filmteam Aufnahmen in einem Hinterhof an der Koopstraße in Eimsbüttel und am Bahrenfelder Steindamm. Zum Inhalt teilt die Mainzer Sendeanstalt mit: Julianes Erinnerungen an Johann tauchen beim Laufen ungefragt auf – die romantisch-verspielten Momente mit ihm, aber auch die Wut, die sie immer wieder packt, weil er sie im Stich gelassen hat. Tief sitzt der Vorwurf seiner Eltern (Gaby Dohm und Michael Abendroth), dass sie doch hätte merken müssen, wie schlecht es ihm gegangen sei. Unwillkürlich muss sie an die verzweifelt-komischen Momente der frustrierenden Wohnungssuche in Hamburg denken. Oder wie sie vor den gut gemeinten Ratschlägen ihrer Orchesterkolleginnen regelrecht flieht. Es braucht ihre gute Freundin Rike Brandt (Katharina Wackernagel), um sie zumindest für kurze Momente auf andere Gedanken zu bringen, sie zu trösten, ihr die Meinung zu sagen oder sie auch eben mal aus ihrer Regenjacke zu befreien, deren Reißverschluss sich verklemmt hat. Schritt für Schritt weitet sich Julianes Tunnelblick am Ende ihres langen Laufs. Zum Schluss kann sie Johanns wenige Abschiedszeilen tatsächlich verbrennen, schafft einen Zehn-Kilometer-Lauf und spielt sich auf ihrem Cello in einem Solo-Konzert frei.

In weiteren Rollen spielen Kai Schumann, Victoria Trauttmansdorff, Heike Schuch, Dominik Maringer, Simon Kluth, Robin Sondermann und andere. „Der Fernsehfilm der Woche“ wird produziert von der Relevant Film Produktion GmbH, Heike Wiehle-Timm, Hamburg. Die Dreharbeiten dauern bis Ende Oktober 2021. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.