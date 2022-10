(ha). Das Polizeikommissariat 15 (PK 15, bekannt als Davidwache) hat mit Unterstützung der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) am Freitagabend in Hamburg-St. Pauli eine Taxenkontrolle durchgeführt. Mehreren Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Zuge der Kontrolle überprüften die Beamten insgesamt 128 Taxen. Elf Fahrern wurde aufgrund gravierender Verstöße die Weiterfahrt untersagt:

2 x fehlende Eichbescheinigung – 2 x nicht mitgeführte

Fahrerlaubnis – 2 x nicht mitgeführte Konzession – 4 x nicht

mitgeführte Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung – 1 x

Fahrzeugmangel

Darüber hinaus wurden gegen fünf Taxifahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht eingeschalteter Taxameter eingeleitet sowie Fahrer und Fahrgäste bezüglich der geltenden Fahrgastrechte sensibilisiert. Bei der Kontrolle waren insgesamt fünf Polizeibeamte sowie zwei Mitarbeiter der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende eingesetzt.

Die Hamburger Taxenflotte ist fester Bestandteil des öffentlichen Verkehrsangebots in der Hansestadt und das Taxengewerbe bietet tagtäglich vielen Fahrgästen einen hochwertigen sowie zuverlässigen Mobilitätsservice.