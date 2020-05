(ha). Am Karsonnabend (11. April 2020) war ein durch mehrere Messerstiche getöteter Obdachloser in einer GrĂŒnanlage an der Amsinckstraße aufgefunden worden. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen rĂŒckte ein 36-jĂ€hriger Litauer in den Fokus der Mordkommission (LKA 41). Der Mann ist ebenfalls obdachlos und hatte sich zeitweise gemeinsam mit dem Getöteten im Winternotprogramm (Frießenstraße) aufgehalten.

Insbesondere durch kriminaltechnische Untersuchungen gelang es den Ermittlern, den Tatverdacht gegen diesen Beschuldigten zu erhÀrten.

Aufgrund der gewonnenen Ermittlungsergebnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zustÀndigen Ermittlungsrichter bereits einen Haftbefehl gegen den TatverdÀchtigen, dessen Aufenthaltsort zunÀchst allerdings unbekannt war.

Am spĂ€ten Sonntagabend wurde eine Nachwuchspolizistin (33) am Hamburger Hauptbahnhof auf einen alkoholisierten Mann aufmerksam, der Passanten ansprach und nach Geld fragte. Pech fĂŒr ihn: Diese angehende Kriminalbeamtin arbeitet derzeit im Rahmen ihrer berufspraktischen Studienzeit bei der Mordkommission und hat an der AufklĂ€rung des Falls maßgeblich mitgewirkt. Sie identifizierte ihn als den gesuchten TatverdĂ€chtigen und verstĂ€ndigte die Bundespolizei. Noch auf dem Hauptbahnhof erfolgte daraufhin dessen Verhaftung.

Im weiteren Verlauf wurde der TatverdĂ€chtige zur VerkĂŒndigung des Haftbefehls in die Untersuchungshaftanstalt transportiert. Die weiteren Ermittlungen zu den HintergrĂŒnden der Tat dauern an.

