Polizei und Feuerwehr warnen vor herabfallenden Eiszapfen

(mr). Die Gefahr ist akut: im gesamten Stadtgebiet Hamburgs warnen Polizei und Feuerwehr von zum Teil großen herabstürzenden Eiszapfen, die an Dachrinnen und Dächern hängen. Sie wirken wie Geschosse und können tödliche Verletzungen verursachen. Mit einem speziellen Haken und Spaten schlagen aktuell zahlreiche Feuerwehrmänner aus dem Korb von Drehleitern das gefrorene Wasser kontrolliert vom Dach. Dazu werden unten Bereiche der Bürgersteige mit Flatterband abgesperrt. Apell der Behörden: Passanten sollten ausreichend Abstand zu Gebäuden halten und auf sich sowie andere achten. Auf der Plattform X (vormals Twitter) heißt es wörtlich von der Polizei Hamburg: „Achtung, Glätte- und Eisgefahr! Aufgrund der aktuellen Witterung besteht die Gefahr von herabfallenden Eiszapfen von Dächern und Gebäuden. Bitte halten Sie Abstand, achten Sie auf sich und andere. *PEZ“.

Eiszapfen können sich lösen, wenn sie zu groß und schwer werden oder Temperaturschwankungen ihre Stabilität beeinträchtigen. Wer gefährliche Eiszapfen sieht, bei denen Menschenleben in Gefahr sein könnten, sollte unbedingt Polizei oder Feuerwehr informieren.