(ha). Heute Mittag ist es im Stadtteil Wandsbek gegen 12 Uhr zu einer Kollision zwischen einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 64 Jahre alten Radfahrerin gekommen, bei der diese lebensgefährlich verletzt worden ist.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die Frau mit ihrem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen der Brauhausstraße in Richtung Norden. Etwa in Höhe der Einmündung Mühlenstieg soll sie mutmaßlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Fahrbahn gewechselt sein, sodass es im weiteren Verlauf zu der Kollision mit dem in gleiche Richtung fahrenden Daihatsu der 66-Jährigen kam.

Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die lebensgefährlich verletzte Radfahrerin unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfall-Team übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei wurde es von einem Sachverständigen sowie einem 3D-Scanner unterstützt.

Die Ermittlungen werden anschließend bei der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.