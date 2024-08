(mr/ha). Die Stadtteile Winterhude, St. Pauli und HafenCity haben eines gemeinsam: sie sind in diesen Tagen Drehkulisse für eine neue romantische ZDF-Komödie mit dem Titel „Was wiegt die Liebe?“. Dabei handelt es sich um einen 90-Minüter mit Stefanie Reinsperger und Golo Euler in den Hauptrollen. Regisseurin Christina Adler inszeniert nach dem Drehbuch von Sophia Krapoth den „Herzkino“-Film, zu dem inhaltlich folgendes bekannt ist: Jenny (gespielt von Stefanie Reinsperger), Mitarbeiterin in einem Versandhandel für Pflanzen, ist mit sich, ihrer Figur und ein paar Pfunden mehr völlig im Reinen. Jenny genießt das Leben und tanzt leidenschaftlich gern. Nach einem Unfall beim Tanzen muss sie in die Reha und trifft dort auf den bekannten Fitness-Influencer Timo Neuwirth (Golo Euler). Der verliebt sich Hals über Kopf in die Patientin. Doch ihrem gemeinsamen Glück stehen schmerzhafte wie anstrengende Hürden im Weg – und das teilweise unter der Beobachtung von Millionen Usern im Internet.

Ina-Christina Kersten und Carsten Kelber (Pyjama Pictures GmbH) sind für die Produktion zum Thema Body-Positivity verantwortlich.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam unter anderem in Winterhude an. An der Timmermannstraße drehte die Filmcrew auf einem Hinterlieger-Baugrundstück mehrere Szenen. Außerdem machte die TV-Crew Außen- und Innenaufnahmen an der Hein-Hoyer-Straße auf St. Pauli, aktuell dreht das Team am Sandtorkai in der HafenCity. Ein weiterer Drehort von „Was wiegt die Liebe“ ist das Albert-Schweizer-Gymnasium in Alsterdorf. Gedreht wurde ebenfalls einen Tag lang in der katholischen St.-Joseph-Kirche an der Großen Freiheit. Dort stand unter anderem Marek Erhardt („SoKo Hamburg“) als Priester vor der Kamera. Ebenfalls am Filmset gesichtet: Eva Bay und Josefine Keller.

Heute (29. August 2024) ist übrigens letzter Drehtag. Das Filmteam macht heute mehrere Nachtaufnahmen im Bereich Zum Grünen Jäger. Einen konkreten Sendetermin für den neuen „Herzkino“-Film am Sonntagabend im ZDF gibt es noch nicht.