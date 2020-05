(ha/pp). Es war ein feiger Angriff auf eine alte Dame auf dem Hauptfriedhof Altona. Ermittler des für die Region Altona zuständigen Raubdezernats (LKA 124) haben gestern (7. Mai 2020) nach intensiven Ermittlungen einen 33-jährigen Iraner vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, Mitte April eine 72-Jährige auf dem Hauptfriedhof Altona überfallen zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen der Kripo hatten zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt, der unmittelbar nach der Tat mit einer hierbei erlangten Kreditkarte der Geschädigten Zigaretten gekauft hatte.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 33-Jährigen in Sülldorf, den die Ermittler gestern Vormittag vollstreckten. Die Durchsuchung führte zwar nicht zum Auffinden von Raubgut aus der beschriebenen Tat, stattdessen fanden die Beamten aber Gegenstände, die nach ersten Erkenntnissen ebenfalls aus Straftaten stammen dürften.

Zudem trafen die Beamten in der Wohnung des Tatverdächtigen eine 37 jährige Türkin an, die mittels Haftbefehl gesucht wurde. Sie wurde der Untersuchungshaftanstalt überstellt. Der mutmaßliche Räuber wurde vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen, insbesondere bezüglich der in der Wohnung sichergestellten Gegenstände dauern an.

Hinweis der Hamburger Allgemeinen Rundschau:

Gemäß der Richtlinien des Deutschen Presserates heben wir in unseren Berichten (insbesondere bei Polizeimeldungen) die Nationalität einer Person nicht hervor. Im Pressekodex heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“



Richtlinie 12.1 – Berichterstattung über Straftaten (gültig seit 22.03.2017)

In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau benennt das Kind beim Namen. Wenn ein Täter aus Afghanistan, der Türkei oder beispielsweise Pakistan kommt, wird es so auch erwähnt. Schließlich erwähnen wir auch, aus welchem Teil Deutschlands oder Stadtteil Hamburgs ein deutscher Straftäter kommt.