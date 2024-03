(ha). Eine kürzlich veröffentlichte Auswertung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigt, dass die Schülerzahlen in Hamburg im bundesweiten Vergleich am stärksten gewachsen sind. Für das aktuelle Schuljahr weist die Statistik insgesamt 269 900 Schülerinnen und Schüler aus, was ein neuer Höchststand ist und einem Zuwachs über alle Schulformen um 2,4 Prozent in nur einem Jahr entspricht.

Dabei sind die allgemeinbildenden Schulen sogar um 3,1 Prozent gewachsen (Spitzenwert in Deutschland), die berufsbildenden Schulen nahezu stabil geblieben (-0,1 Prozent). Insgesamt ist die Schülerschaft in Deutschland um 1,0 Prozent gewachsen, wobei alle Bundesländer zulegen, es nur in Baden-Württemberg keine Veränderung zum Vorjahr gab. Damit stieg die Schülerzahl laut Destatis bereits im zweiten Jahr in Folge. Der Anstieg sei auch im laufenden Schuljahr vor allem auf die Zuwanderung aus dem Ausland zurückzuführen.

Das besonders starke Wachstum vor allem der Grundschulen in Hamburg zeigt sich auch weiterhin bei der Entwicklung der Erstklässler: Vor zehn Jahren waren es noch 15.761 Abc-Schützen, aktuell sind es 19.521, also rund 24 Prozent mehr. Das entspricht 180 zusätzlichen Eingangsklassen – pro Schuljahr.

Schulsenatorin Ksenija Bekeris wird wie folgt zitiert: „Hamburgs Schulen erleben weiter einen historischen Schülerzuwachs: Rund 6.500 zusätzliche Schülerinnen und Schüler innerhalb nur eines Schuljahres, das entspricht der Schülerzahl von etwa 350 zusätzlichen Schulklassen oder zum Beispiel 20 zusätzlichen Grundschulen. Einen solch schnellen und massiven Zuwachs wie insgesamt in den letzten zwei Jahren hat es vermutlich historisch in Hamburg nie gegeben, auch nicht in Folge der Flüchtlingskrise im Nahen Osten ab 2015. Ich bin Hamburgs Schulleitungen und Kollegien außerordentlich dankbar, dass die Aufnahme einer so gewaltigen Anzahl von Schülerinnen und Schülern bislang so gut gelungen ist, allerdings sind die Herausforderungen weiter sehr groß.“

Der insgesamt deutliche Zuwachs der Schülerzahl hat zu einem weiteren Zuwachs beim pädagogischen Personal von 19.789 im Vorjahr auf jetzt 20.369 Vollzeitstellen geführt (+580 Vollzeitstellen). Noch deutlicher wird der Anstieg im Vergleich der letzten zehn Jahre. Vor zehn Jahren gab es an den Schulen 17.079 Vollzeitstellen für pädagogische Beschäftigte, heute haben die Schulen 3.290 Stellen mehr (+ 19 Prozent). Insgesamt stieg die Zahl der Stellen um rund 30 Prozent. Die Gründe dafür sind unter anderem die Verkleinerung der Schulklassen, die bessere Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der Ausbau der Ganztagsangebote und der massive (meist fluchtbedingte) Schülerzuwachs.

Für die Folgejahre erwartet die Schulbehörde eine gleichbleibend hohe Schülerzahl bei den Erstklässlern, aber kein weiteres Wachstum. Insgesamt werden derzeit bis 2032 weiter ansteigende Schülerzahlen für Hamburg prognostiziert, für danach ein leichtes Abflachen.