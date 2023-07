(ha). Nur noch wenige Tage – ab dem 21. Juli lädt die bunte Abenteuerwelt des Hamburger Sommerdom wieder zu jeder Menge Spiel, Spaß, Spannung und leckeren Köstlichkeiten ein. Mit Mike’s Pitstop und Heidi the Coaster gibt es dabei zwei Neuheiten zu entdecken. Neu sind auch die 1. DOM-Sommerspiele, bei denen Besucher ab acht Jahren ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen können. Die gemütlichen Biergärten verleiten dazu bei sommerlichen Temperaturen und verlängerten Öffnungszeiten bis 0.30 Uhr, die lauen Sommerabende unter freiem Himmel entspannt ausklingen zu lassen. Der Sommerdom ist eine Urlaubsinsel mitten in Hamburg und bleibt bis zum 20. August geöffnet.

Der Hamburger DOM ist über die Landesgrenzen hinaus beliebtes Ausflugs- und Tourismusziel. Insbesondere im Sommer freuen sich die Schaustellerinnen und Schausteller über zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland. „Hamburg ist auch im Sommer ein optimales Ziel für Städteurlaube und Tagesausflüge aus dem Umland. Der Hamburger DOM bietet einen weiteren erlebnisreichen Reiseanlass für Gäste unserer Stadt und für alle Besucherinnen und Besucher einen schönen Sommerabend“, sagt Melanie Leonhard, Senatorin der Behörde für Wirtschaft und Innovation.

Gehört auch zu den Highlights auf dem Hamburger DOM: Der „DOM-Dancer“. Foto: FoTe Press/Röhe



Auch für die Schaustellergemeinschaft ist der Sommerdom immer wieder eine besondere Veranstaltung. „Viele Besucher, Urlauber und Tagesgäste nutzen die freie Zeit in den Sommerferien, um den DOM auch in der Woche zu besuchen“, freut sich Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverband Hamburg von 1884 e.V. auf den DOM-Start und ergänzt: „Charakteristisch für den Sommerdom sind außerdem die sonnigen Gastronomie-Terrassen und Biergärten, die häufig als Afterwork-Treffpunkt genutzt werden. „Als neues Event-Highlight findet am 10. August erstmals ein Geschicklichkeitswettbewerb für DOM-Besucher ab acht Jahren statt. „Bei den ersten DOM-Sommerspielen sollen verschiedene Wurf- und Reaktionsspiele mit viel Geschick bestmöglich absolviert werden. Wer die unterschiedlichen Herausforderungen am besten meistert, kann tolle Preise gewinnen. Der Spaß soll dabei natürlich nicht zu kurz kommen“, gibt Kirchhecker preis.

Die DOM-Eventhightlights auf dem Heiligengeistfeld

DOM-Eröffnung mit Verlosung: Am 21. Juli um 17 Uhr eröffnet Finanzsenator Andreas Dressel vor der Achterbahn „Heidi the Coaster“ den Sommerdom. Unter allen anwesenden Gästen werden drei Gutscheinhefte im Wert von je 200 Euro, DOM-Naschboxen mit leckeren Süßigkeiten sowie Teddys verlost. Die Lose werden vorab in Hamburg und am Eröffnungstag von 15 – 17 Uhr direkt auf dem DOM verteilt.

7. Regenbogentag: Am 3. August setzt der Hamburger DOM wieder ein Zeichen für Toleranz. In Kooperation mit Hamburg Pride e.V. und AHOI Events findet inzwischen der 7. Regenbogentag auf dem Sommerdom statt. Die Regenbogen-Parade für Akzeptanz und Vielfalt startet um 19 Uhr mit viel Konfetti, einer Sambaband und guter Laune vor dem Riesenrad und zieht dann stimmungsvoll über die in Regenbogenfarben geschmückte DOM-Meile.

Begleitende Aktionen sowie die große Aftershow-Party ab 20.30 Uhr im DOCK 12 runden den Abend ab.

Begleitende Aktionen sowie die große Aftershow-Party ab 20.30 Uhr im DOCK 12 runden den Abend ab. 1. DOM-Sommerspiele: Erstmals werden am 10. August die DOM-Sommerspiele ausgetragen. Hierbei geht es nicht um höher, schnell, weiter, sondern um Geschicklichkeit. Mitmachen kann nach vorheriger Anmeldung jeder ab acht Jahren. Es gibt nach Alter unterteilte Wertungsgruppen. Die Teilnehmer absolvieren verschiedene DOM-Disziplinen wie Entenangeln, Dosenwerfen, Basketball sowie weitere Reaktions- und Wurfspiele. Für jede Disziplin gibt es Wertungspunkte. Ab 19 Uhr werden auf der Siegerehrung in der Feldstraße die drei ersten Plätze jeder Altersgruppe mit tollen Preisen geehrt. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter: www.dom-sommerspiele.de

DOM-Bär Bummel und DOM-Teddy: Wie gewohnt mischt sich Bummel jeden Mittwoch (16.00 – 18.00 Uhr) und Sonntag (15 – 17 Uhr) für Schnappschüsse, Schabernack und Knuddeleinheiten unter die kleinen und großen Gäste und sorgt für ausgelassene Stimmung. Bummel ist immer im Umfeld des Riesenrads anzutreffen. Bei Regen bleibt er allerdings lieber in seiner Bärenhöhle. Übrigens: Im Kleinformat gibt es den DOM-Teddy bei den Spielgeschäften zu gewinnen.

Feuerwerk: Auf dem Sommerdom finden drei Feuerwerke statt. Gezündet werden die spektakulären Licht- und Farbeffekte am Eröffnungs-Freitag (21. Juli), am 4. August und am letzten Sommerdom-Freitag (18. August) jeweils um 22.30 Uhr. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.

Familientag

Jeden Mittwoch lockt der Sommerdom mit vielen ermäßigten Preisen bei den Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Auch die DOM-Gastronomie hält preiswerte Angebote bereit. Da lohnt sich ein Besuch auf dem größten Volksfest des Nordens gleich doppelt – Spaß haben und sparen.

Zum 1. Todestag von Uwe Seeler († 85): Grabstätte von “Uns Uwe” hat nun eine Sitzbank mit Fan-Ecke

Das Grab von Fußball-Idol Uwe Seeler auf dem Friedhof Ohlsdorf. Nun steht eine Holzsitzbank für Besucher bereit. Außerdem gibt es eine Art Fan-Ecke (rechts im Bild). Foto: FoTe Press

(mr). Am 21. Juli 2022 hat ein großes Fußball-Herz aufgehört zu schlagen: Uwe Seeler. Im Alter von 85 Jahren ist „Uns Uwe” ist im engsten Kreise seiner Familie friedlich zu Hause in Norderstedt eingeschlafen. Seitdem ruht das Fußball-Idol auf dem Friedhof Ohlsdorf. Zum ersten Todestag wurde seine Grabstätte (O 27 37-38, in der Nähe vom “Garten der Frauen”) hübsch gemacht. Vor wenigen Tagen wurde ein Roll-Rasen an der Grabstätte verlegt. Zudem wurde eine Holzbank aufgestellt. “Uns Uwe – Einer von uns” wurde ins Holz eingraviert. Darüber sind Hamburger Motive wie Landungsbrücken, das HSV-Stadion, Fernsehturm, Rathaus, Michel und unter anderem die Köhlbrandbrücke zu erkennen. Auch ein Konterfei von Uwe Seeler in jungen Jahren wurde eingraviert: Freudestrahlend sitzt er auf einem Fußball und schaut ins Gesicht des Betrachters der Holzbank. Zudem wurde eine Fan-Ecke aufgestellt. Dort können Fans Schals, Fotos, Briefe und andere Gegenstände an eine Art Zaun hängen. So bescheiden Uwe Seeler auch war: über die Grabstätte hätte er sich sicher gefreut. Bis heute haben mehrere Hundert Fans das Grab besucht.

Auch der Weg zum Grab wurde anlässlich des ersten Todestages erneuert.