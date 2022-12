(ha). Die Hamburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen 23-jährigen Tankstellenangestellten geben können. Das Raubdezernat für Region Nord (Landeskriminalamt 144) führt die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten drei vermummte und jeweils mit einer Pistole bewaffnete Männer den Verkaufsraum am 8. Dezember 2022 des Tankstellengebäudes an der Steilshooper Allee und bedrohten den dortigen Angestellten. Letztlich erbeuteten die Täter einige Hundert Euro aus der Kasse sowie diverse Zigarettenpackungen und flüchteten vom Tankstellengelände in Richtung Alfred-Mahlau-Weg. Der körperlich unverletzt gebliebene 23-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden:

Alle Täter sind etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank und waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Zwei Täter trugen über den Köpfen eine dunkle/sxchwarze Maske, ein Täter war Bartträger mit einer weißen Maske. Aktuell sollen Videoaufzeichnungen ausgewertet werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Landeskriminalamt zu melden. Es kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.