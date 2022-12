(ha/mr). Bei einem Überfall auf dem Hansaplatz im Stadtteil St. Georg ist Mittwochmittag ein 23-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat gefilmt haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte ein 34-jähriger Marokkaner dem Geschädigten aus bislang unbekannten Gründen einen Messerstich in den Rücken versetzt und Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Anschließend verfolgte der Täter den 23-Jährigen weiter bis in die Lange Reihe und traktierte ihn dabei fortwährend mit Schlägen und Tritten, bis alarmierte Polizeikräfte eintrafen und den mutmaßlichen Angreifer vorläufig festnahmen.

Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo seine nicht lebensgefährlichen Verletzungen ambulant behandelt wurden. Mangels Haftgründen wurden der mutmaßliche Angreifer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Beamte des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 114) übernahmen die Ermittlungen, die weiterhin andauern. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei

Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere Zeugen, die

Filmaufnahmen von der Auseinandersetzung angefertigt haben, werden gebeten, sich

mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Hansaplatz ist von der Polizei als Gefahrenbereich („Gefährlicher Ort“) deklariert. Das heißt, dass dort die Beamten bestimmte polizeiliche Standardmaßnahmen durchführen dürfen, ohne im Einzelfall prüfen zu müssen, ob eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegt. Personen dürfen kurzfristig angehalten und befragt werden. Zudem darf die Identität festgestellt und mitgeführte Sachen in Augenschein genommen werden. Der Hansaplatz wird in Teilen dauerhaft videoüberwacht.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Weitere Meldungen aus der Kategorie Blaulicht-Report finden Sie hier.

Hinweis der Hamburger Allgemeinen Rundschau:

Gemäß der Richtlinien des Deutschen Presserates heben wir in unseren Berichten (insbesondere bei Polizeimeldungen) die Nationalität einer Person nicht hervor. Im Pressekodex heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“



Richtlinie 12.1 – Berichterstattung über Straftaten (gültig seit 22.03.2017)

In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau benennt das Kind beim Namen. Wenn ein Täter aus Afghanistan, der Türkei oder beispielsweise Pakistan kommt, wird es so auch erwähnt. Schließlich erwähnen wir auch, aus welchem Teil Deutschlands oder Stadtteil Hamburgs ein deutscher Straftäter kommt.