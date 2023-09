(ha). Gestern Morgen haben Zivilfahnder des Polizeikommissariats 46 einen 23-Jährigen verhaftet, der verdächtig ist, am 12. Mai zusammen mit einem Mittäter ein Handygeschäft in Harburg überfallen zu haben. Durch umfangreiche Ermittlungen des für die Region Harburg zuständigen Raubdezernats (LKA 184) waren ein 23-jähriger Serbe und ein 25-jähriger Deutscher in den Fokus der Kriminalbeamten gerückt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Männer in Harburg und Rönneburg. Bei der Vollstreckung der Beschlüsse stellten die Ermittler verschiedene Beweismittel sicher. Für die Zugangssicherung in die Wohnung des jüngeren Tatverdächtigen waren auch Beamte der Spezialeinheiten (LKA 24) eingesetzt.

Da der Tatverdacht gegen die Männer sich mit den fortgeführten Ermittlungen erhärtete, erwirkte die Staatsanwaltschaft für den 23-jährigen mutmaßlichen Haupttäter einen Haftbefehl. Als Fahnder des PK 46 den Gesuchten gestern Morgen am Bahnhof Harburg erkannt hatten, vollstreckten sie diesen. Da der Mann bei seiner Verhaftung einen Schlagring bei sich hatte, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Für den älteren Tatverdächtigen lagen keine Haftgründe vor, sodass er auf freiem Fuß verblieb. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Hamburger Allgemeinen Rundschau:

Gemäß der Richtlinien des Deutschen Presserates heben wir in unseren Berichten (insbesondere bei Polizeimeldungen) die Nationalität einer Person nicht hervor. Im Pressekodex heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“



Richtlinie 12.1 – Berichterstattung über Straftaten (gültig seit 22.03.2017)

In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau benennt das Kind beim Namen. Wenn ein Täter aus Afghanistan, der Türkei oder beispielsweise Pakistan kommt, wird es so auch erwähnt. Schließlich erwähnen wir auch, aus welchem Teil Deutschlands oder Stadtteil Hamburgs ein deutscher Straftäter kommt.