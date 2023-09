(mr). Etwa eineinhalb Monate nach dem Einbruch in die Wohnung von TV-Moderatorin Sylvie Meis (45) an der Eppendorfer Landstraße in Hamburg-Eppendorf fehlt bis heute jede Spur von den Tätern und ihrer Beute. Mitte Juli klauten Unbekannte mehrere hochwertige Handtaschen im Wert von etwa 800.000 Euro. Dabei seien die Einbrecher wohl gerade wegen der teuren Taschensammlung in die Wohnung eingebrochen: „Eine Vielzahl hochwertiger Handtaschen (unter anderem der Marken Hermes und Chanel)“ wurde gestohlen, heißt es von der Polizei. Nachdem direkte Anwohner befragt und in der unmittelbaren Umgebung ermittelt wurde, hat die Polizei einen ganz klassischen Fahndungsweg gewählt: sie ruft mögliche Zeugen per Handzettel zur Mithilfe auf. An Wohnungseingängen und Geschäftsräumen rund um die Wohnung wurden hängen die DIN A4 großen Zettel, auf denen um Hinweise gebeten wird. „Zwischen dem 6. und 14. Juli 2023 kam es in der Eppendorfer Landstraße zu einem gezielten Wohnungseinbruchsdiebstahl, bei dem eine Vielzahl hochwertiger Handtaschen entwendet wurden. Die Täter nutzten mutmaßlich ein Baugerüst, sowie eine Teleskopleiter zur Tatausführung“, steht auf den Plakaten. Auf den Aushängen ist zudem das Abbild einer ausziehbaren Teleskopleiter zu sehen, die an einem Baugerüst lehnt. In einer kleinen Stichstraße befindet sich aktuell ein Baugerüst. Vermutlich verschafften sich die Einbrecher darüber Zutritt zu dem Dach des Gebäudes, in dem Sylvie Meis wohnt.

Um auf die Fährte der Täter zu kommen, haben die Ermittler im gesamten Bereich der Eppendorfer Landstraße, dem Woldsenweg, dem Loehrsweg und dem Loogestieg besagte Handzettel aufgehängt: „Können Sie Hinweise zur Tat, der abgebildeten Leiter oder dem Verbleib des Stehlgutes geben?“, heißt es darauf. Weitere Plakate kleben an Parkautomaten, die an der Eppendorfer Landstraße stehen.

Mit diesen Handzetteln möchten die Beamten die Chance erhöhen, dass möglichst viele Menschen in der Nachbarschaft auf den Zeugenaufruf aufmerksam werden. Telefonnummer der Hamburger Polizei: 040 / 428 65 67 89.

In das Wohnhaus von TV-Moderatorin Sylvie Meis (Foto rechts) in Hamburg wurde eingebrochen und mehrere hochwertige Handtaschen gestohlen. Fotos: FoTe Press