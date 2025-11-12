(ha). Sonntagnachmittag reinigte eine 63-Jährige einen sogenannten Stolperstein in Hamburg-Eidelstedt, als sie aus mutmaßlich antisemitischen Beweggründen von einem 71-Jährigen angegriffen wurde. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) ermittelt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen reinigte die 63-jährige Frau anlässlich des Gedenktages der Reichspogromnacht einen Stolperstein und stellte eine Kerze auf, als unvermittelt ein 71-jähriger Kroate auf sie zukam, die Kerze auspustete und wegwarf. Weiterhin äußerte er sich antisemitisch. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann der 63-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt haben soll.

Anschließend entfernte sich der 71-Jährige, woraufhin die Frau ihn noch filmte. Als er dies bemerkte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der er ihr auch das Handy entriss. Im Rahmen der Streife wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf die Auseinandersetzung aufmerksam und stellte im Weiteren die Personalien des 71-Jährigen fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die 63-jährige Frau wurde durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung am Einsatzort behandelt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Staatsschutz hat die noch andauernden Ermittlungen übernommen.