(ha). Kommenden Montag startet die Verkehrsdirektion in Zusammenarbeit mit den Polizeikommissariaten im Rahmen der Präventionskampagne „Hamburg gibt Acht!“ ihre dreiwöchigen Schwerpunktkontrollen hinsichtlich der Themen Fahrradbeleuchtung und Sichtbarkeit, insbesondere zum Schutz unserer jüngsten Verkehrsteilnehmenden auf ihrem Schulweg.

Die 422 allgemeinbildenden Schulen in Hamburg werden von etwa 222.000 Schülerinnen und Schülern besucht. Viele von ihnen nutzen für den täglichen Hin- und Rückweg das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Dabei ist es vor allem in der „dunklen Jahreszeit“ wichtig, dass sich diese Fahrräder in einem technisch einwandfreien Zustand befinden, um so die Gefahr eines Unfalls zu minimieren. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei 770 Verkehrsunfälle mit Fahrradbeteiligung während der Dämmerung oder bei Dunkelheit. 625 Personen erlitten hierbei zum Teil schwere Verletzungen.

Ende des vergangenen Jahres wurden im Rahmen der dreiwöchigen Schwerpunktkontrollen an 34 Schulen insgesamt 2.270 Fahrräder kontrolliert, von denen 326 Fahrräder zum Teil gravierende Mängel aufwiesen. Einige davon konnten noch vor Ort und Stelle behoben werden (zum Beispiel durch Nachstellen der Bremsen), zehn Fahrräder bedurften einer fachmännischen Reparatur.

Im Beisein der Leiterin des Lage- und Einsatzzentrums der Verkehrsdirektion, Frau Martina Martin, beginnt die Auftaktveranstaltung mit Partnern des Forum Verkehrssicherheit im Eingangsbereich der Heinrich-Hertz-Schule. Mitglieder des Kooperationsverbundes werden in diesem Rahmen einer Schulklasse der Stadtteilschule Warnwesten überreichen.

Dreh in der Speicherstadt für „Gletschergrab 2 – Tears of the Wolf“

Kamera und Filmklappe von „Gletschergrab 2“ in der Hamburger Speicherstadt. Rechts ist Schauspieler Tom Weston-Jones zu sehen. Fotos: FoTe Press

(mr/ha). Splendid Film, Sagafilm und Take Two Studios haben sich für die Fortsetzung des international erfolgreichen nordischen Abenteuers „Gletschergrab“ zusammengeschlossen: Gletschergarb 2- Tears of the wolf (AT) befindet sich seit dem 30. September auf der finnischen Insel Örö in der Hauptdrehphase. Das gibt die Filmproduktion Splendid Film in einer Pressemitteilung bekannt.

Gedreht wird auch bei uns in Hamburg! In diesen Tagen trafen wir das Filmteam unter anderem an den Landungsbrücken und an verschiedenen Orten in der Speicherstadt. An den Landungsbrücken wurde gefilmt, wie Personen auf eine Barkasse steigen und sie wieder verlassen. Dazu wurden zwei Kameras – und eine Drohne eingesetzt. In der Speicherstadt wurde der britische Schauspieler Tom Weston-Jones gesehen. Die gedrehten Szenen waren eher unspektakulär: der Darsteller lief über mehrere Brücken und am Ufer der Elbe entlang. Es kam zu keinen Dialogen.

Auf der Straße Pickhuben in der Speicherstadt

wurde auch eine Szene gedreht, in der sich zwei

Schauspieler auf der Hinterbank eines Autos

unterhielten. Wer es war, ist allerdings unbekannt.

Im neuen Teil begibt sich Kristin mit ihrem Team auf eine packende Jagd nach den „Tränen des Wolfs“, einem legendären Schatz aus Nazi-Diamanten, der während des Zweiten Weltkriegs versteckt wurde. Nachdem sie Zeugin eines Mordes wird, entdeckt Kristin erste Hinweise und entschlüsselt gemeinsam mit Steve und Einar fragmentierte Kriegsartefakte, verlorene Musiknoten und verschlüsselte Codes. Ihre Reise führt sie durch Island, Finnland und Deutschland und gipfelt in einer spannungsgeladenen Verfolgungsjagd durch Helsinkis unterirdisches Bunkersystem sowie einem dramatischen Showdown im finnischen Inselmeer. Gejagt von brutalen Söldnern und einem tödlichen Attentäter muss das Trio zahlreiche Wendungen, Verrat und tief vergrabene historische Geheimnisse Europas meistern.



Der finnische Regisseur Jyri Kähönen (Trackers, Bordertown) führt Regie bei dem englischsprachigen Thriller, basierend auf einem erneut von Marteinn Thorisson (Gletschergrab, Jack Taylor) verfassten Drehbuch. In den Hauptrollen sind erneut Vivian Ólafsdóttir (It Hatched, Black Sands), Jack Fox (Riviera, Sanditon, Cheaters) und die isländische Ikone Ólafur Darri Ólafsson (Severance, True Detective, Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen) zu sehen. Neu im Cast sind Tom Weston-Jones (True Things, Warrior, Copper) und Laura Birn (Void, The Crow, Foundation).

Die TV-Produktion hatte mehrere große Technik-

Lkw im Schlepptau. Dazu kamen noch etwa acht

weitere Fahrzeuge für Kostüm, Maske, Aufenthalt

und Catering. Fotos: FoTe Press

Nach dem großen Erfolg von „Gletschergrab“ freut sich das Team, die Fortsetzung mit einer völlig neuen Originalgeschichte ankündigen zu können. Produzentin Anita Elsani erklärt: „Die Resonanz auf ‚Gletschergrab‘ war überwältigend. Der Film wurde in Island ein echter Kassenschlager und wurde weltweit in über 40 Länder verkauft, darunter auch in die USA. Darüber hinaus war die Performance bei ZDF und auf SVOD-Plattformen außergewöhnlich. Diese starke nationale und internationale Resonanz erfüllt uns mit Zuversicht und Begeisterung für die Fortsetzung.“



Alexander Klein ergänzt: „Für Splendid war ‚Gletschergrab‘ einer der erfolgreichsten Titel des letzten Jahres und übertraf sogar große US-Produktionen auf dem deutschen VOD-Markt. Wir freuen uns sehr auf den zweiten Teil, den wir als originelle Geschichte von Grund auf entwickelt haben.“



Die Hauptdreharbeiten finden bis zum 21. November 2025 in Turku, der Schärenregion in Finnland, in Island und Hamburg statt. Das rasante paneuropäische Abenteuer wird produziert von Anita Elsani und Alexander Klein für Splendid Entertainment (Deutschland), Kjartan Thor Thordarson von Sagafilm (Island), sowie den Koproduktionspartnern Take Two Studios und Elsani Film GmbH. Die Produktion wird unterstützt von MOIN Filmförderung, Business Finland und dem isländischen Ministerium für Industrie und Innovation. Sam Film übernimmt den Kinostart in Island, Splendid Film in Deutschland, und Beta Cinema wird den internationalen Verkauf auf dem kommenden American Film Market in Los Angeles starten.

Der Kinostart in Deutschland ist in Zusammenarbeit mit 24 Bilder für das 4. Quartal 2026 geplant. Die Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein fördert das Filmprojekt nach eigenen Angaben mit 100.000 Euro.